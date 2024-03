Hallaron el cuerpo de Madeline Soto en Florida, reportada desaparecida hace cuatro días

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Una jornada por demás dura para la familia de Madeline Soto. Horas después de que el sheriff del condado de Orange informara que se tenían elementos para presumir que la menor de 13 años había muerto, se confirmó el hallazgo del cuerpo de la adolescente.

Por Univision

A través de su cuenta de X, la Oficina del Sheriff del Condado de Orange informó que “aproximadamente a las 4:30 de la tarde del viernes, en Hickory Tree Road, los equipos de búsqueda de la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola localizaron el cuerpo de Madeline Soto en una zona boscosa”.

En la publicación, esa autoridad añadió que la familia de Madeline ya ha sido notificada.

“No tenemos información adicional para publicar en este momento. La policía de Kissimmee es la agencia líder en esta investigación de homicidio”, y concluyó que la indagatoria continúa.

MADELINE SOTO’S BODY HAS BEEN FOUND.

At about 4:30 p.m. today, off of Hickory Tree Road, Osceola County Sheriff’s Office search teams located the body of Madeline Soto in a wooded area.

Madeline’s family has been notified. We have no additional information to release at… https://t.co/s4H8bK3IJv

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) March 1, 2024