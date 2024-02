Ex de Cristian Castro rompió el silencio tras finalizar su relación sentimental con él

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cantante Cristian Castro durante toda su carrera artística ha sido bastante controversial y es que va desde los amores repentinos y fugaces, hasta su conducta y radicales cambios de look. Además, fue hace poco cuando se le vio bastante contento con Mariela Sánchez, aunque ya ambas partes confirmaron que no siguen juntos.

Por: El Diario NY

“La verdad no estoy bien… sí, yo también me sorprendí. Pero bueno, estoy triste, así que prefiero no hablar, así que gracias, chicos“, comenzó diciendo la ex de Cristian a América TV.

A pesar de haber compartido momentos felices juntos y ser una pareja muy querida en el espectáculo, la brecha entre sus objetivos a largo plazo fue demasiado grande para salvarla y decidieron poner fin a su relación en buenos términos.

“Yo no tengo que hablar, yo hablo al lado de Cristian nada más. A quien le puede importar mi vida, llevo una vida normal yo. Soy una chica grande, tengo 42 años, tengo un negocio y a mí esto no me interesa, yo hablo al lado de él, nada más. Todos me vieron. Puede que no haya resultado (el noviazgo), pero hablar de él, no voy a hablar, estoy segura. No sucedió (la boda), es simple, no hay otra historia. Estoy triste, de verdad”, añadió durante la entrevista.

