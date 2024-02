El hombre de Georgia que engañó a su esposa haciéndose pasar por su gemelo millonario

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Un hombre en Georgia, Estados Unidos, engañó a una mujer a quien conoció poco antes de la pandemia y la hizo creer que tenía un trabajo exitoso, una familia unida y que contaba con recursos para comprar su propia casa. Tras varios años de matrimonio, su esposa descubrió la verdad: todo era mentira y se hacía pasar por su gemelo millonario. Reesa Teesa, la protagonista de esta historia, ha compartido los hechos a través de una serie de videos de TikTok llamados Who TF Did I Marry.

El 14 de febrero de este año, Reesa Teesa publicó el primero de más de 50 videos que conforman la serie Who TF Did I Marry, que podría traducirse como ¿Con quién demonios me casé?, en los que cuenta como se casó con un hombre que parecía perfecto. “Esta es la historia de cómo conocí, salí, me casé y me divorcié de un auténtico mentiroso patológico”, cuenta la tiktoker que acumula millones de vistas en cada clip y que ha cosechado una comunidad de más de 3’200.000 seguidores.

En marzo de 2020, el hombre, que ha sido denominado Legión para proteger su identidad, y Reesa se conocieron a través de la aplicación de citas de Facebook. Según cuenta la joven, él le dijo que recientemente se había mudado a Georgia, tenía un crédito pre aprobado para comprar una casa y estaba buscando una relación seria. Cuando inició la pandemia del Covid-19, decidieron hacer cuarentena juntos y él se mudó a la casa de ella. Poco tiempo después, se casaron.

Las mentiras de Legión a Reesa Teesa en Who TF Did I Marry

Durante los videos que comprenden la serie Who TF Did I Marry, Reesa Teesa explica que Legión mintió desde el primer momento. Ella descubrió la verdad cuando quiso cambiar de trabajo y le pidieron hacer una revisión de antecedentes de ella y de su esposo. Cuando el hombre le dio su número de Seguridad Social, se dio cuenta de que era falso y, al comenzar a investigar, descubrió que tenía antecedentes, que había sido detenido por allanamiento de morada y suplantación de identidad de un agente.

El hombre le dijo que era gerente regional para una compañía de condimentos, la cual lo había transferido a Georgia y por eso se acababa de mudar a la ciudad. En realidad, él ya vivía en la ciudad y trabajaba como operador de montacargas. Más adelante en su relación, Legión le dijo a Reesa que había sido ascendido a vicepresidente, entonces fingía que hacía trabajo en casa y mantenía reuniones con empleados, hablando solo por horas.

Sobre su educación, el hombre dijo tener un doctorado en administración de negocios, pero tras descubrir las mentiras e investigar realmente quién era Legión, Tessa descubrió que el hombre no había terminado la preparatoria. Lo mismo pasó con sus finanzas, él le había mostrado estados de cuenta que avalaban su seguridad financiera, decía tener un crédito hipotecario listo para usarse y una cuenta con ahorros resultado de su tiempo como jugador de fútbol. Sin embargo, la realidad era muy distinta: No tenía ningún tipo de ahorro, su situación financiera era precaria, orillándolo a vivir en su auto y en un campamento de caravanas.

Se hizo pasar por su gemelo exitoso en Estados Unidos para engañar a su esposa

De acuerdo a la historia de Reesa Teesa, Legión le había dicho que tenía dos hermanas y dos hermanos y diariamente hablaba por teléfono con ellos. Tras descubrir las mentiras de su esposo, la mujer de Georgia busca a la verdadera familia del hombre y descubrió que las hermanas eran falsas y que la familia había cortado lazos con él años atrás.

Reesa Teesa se puso en contacto con uno de los hermanos de Legión y descubrió que su esposo tenía un gemelo que realmente era el hombre exitoso que su esposo fingía ser, con una cuenta de ahorros importante, autos de lujo y trabajo como vicepresidente de una compañía.

