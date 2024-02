Una joven de 25 años recorre el mundo a bordo de un auto eléctrico para poner a prueba su tecnología y pasó por la Argentina

Posteado en: Internacionales, Titulares

Se llama Lexie Alford, pero después de haber obtenido el Récord Guinness de ser la persona más joven en haber visitado todos los países del mundo con sólo 21 años de edad, se hizo famosa como “Lexie Limitless”. Tiene 25 años, y en 2022 comenzó a planificar junto a las autoridades de Ford Europe, una nueva expedición alrededor del globo, pero esta vez tendría otra finalidad: hacerlo recorriendo países representativos de todas las regiones para demostrar el potencial de la movilidad eléctrica.

La aventura se denominó “Charge Around the Globe”, es decir Carga Alrededor del Mundo, y comenzó en Niza, en el sur de Francia, en septiembre del 2023. El vehículo es una unidad de preserie de la Nueva Ford Explorer Eléctrica, que será lanzada en Europa durante este año. El objetivo es recorrer más de 30 países de los seis continentes, y aunque la idea es demostrar que las largas distancias no son un impedimento para un vehículo 100% eléctrico, esta expedición también permite censar la infraestructura de los distintos países y las incompatibilidades de otros, aun con una importante red de carga.

La idea surgió un poco por casualidad, cuando dos ingenieros argentinos que recién entraban a trabajar en Ford UK (Reino Unido), estaban buscando proyectos para desarrollar y se encontraron con la historia de encontraron a Aloha Wanderwell, quién con tan solo 16 años, inició una expedición alrededor del mundo en 1922, que tras recorrer 43 países, terminó en 1927. Aquel viaje asombroso se había hecho en un Ford T, lo que impulsó a estos dos argentinos a intentar replicarlo con un vehículo eléctrico.

A raíz de la fama que había alcanzado Lexie Limitless por su gira mundial, les pareció una excelente idea que ella fuera la encargada de hacer una expedición 100% eléctrica, con lo que se contactaron con ella y la rueda empezó a girar.

“Fue uno de esos momentos en los que supe, desde el momento en que me enteré de este viaje, que iba a ser extremadamente difícil. Pero, por supuesto, especialmente al sentirme inspirada por el espíritu aventurero de Aloha Wanderwell y ver todas estas cosas increíbles que ella había hecho, sabía que me arrepentiría por el resto de mi vida si no decía que sí a participar en esta expedición”, dijo Lexie Alford en una rueda de prensa organizada en el Centro Industrial Pacheco, en Buenos Aires, aprovechando su paso por Argentina.

“Hicimos alrededor de 21.000 kilómetros hasta llegar a Argentina nos quedan alrededor de 9.000 kilómetros, tal vez un poco menos de 9.000 por recorrer. Con suerte, eso nos llevará unos 50 días más hasta llegar a Francia, donde empezamos. El récord mundial es de 28.900 kilómetros, y esa marca es la que hay que superar. Esta idea surgió cuando estaban desarrollando el Ford Explorer EV y viendo realmente su autonomía, pensaron en la cantidad de prejuicios que la gente tiene sobre la capacidad de conducir vehículos eléctricos. ¿Qué pasa si no hay suficientes cargadores? Quizás el mundo aún no esté preparado para los vehículos eléctricos, entonces se les ocurrían ideas sobre cómo romper algunos de estos prejuicios y este viaje fue el mejor”, comentó.

El viaje comenzó en Europa, donde no hay ningún tipo de problemas de infraestructura eléctrica, incluso en los países que menos desarrollada tienen esta tecnología. Pero después vinieron África y Asia, y allí comenzó la verdadera aventura, no sólo por la distancia entre puntos de carga sino también por otros temas como la alimentación y las costumbres. Aunque no todo era novedad para Lexie, sí lo era para el equipo que la acompaña en esta aventura.

