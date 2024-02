¿Quién es Tucker Carlson, el polémico periodista cercano a Trump que entrevistó a Putin?

El martes 6 de febrero Tucker Carlson, el polémico expresentador del noticiero Fox News, sorprendió a más de uno al anunciar a través de su cuenta en la red social X que entrevistaría al presidente ruso Vladimir Putin, en lo que sería la primera conversación del líder del Kremlin con un periodista occidental desde que lanzó la invasión sobre Ucrania, en febrero del 2022.

Por El Comercio

En el video, titulado “por qué estoy entrevistando a Vladimir Putin”, Carlson señala que los reporteros de Occidente habían entrevistado muchas veces al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, pero que nadie se había “tomado la molestia” de entrevistar a su par ruso.

La conversación con Putin será transmitida este jueves 8, a las 6:00 p.m. hora peruana, a través de su programa por Internet “Tucker Carlson Tonight” que se retransmite en X.

Lo cierto es que desde el inicio de la guerra, Putin ha limitado en gran medida su contacto con los medios internacionales. Las autoridades rusas, además, han restringido a la prensa, obligando a que algunos medios independientes rusos dejen de operar, bloqueando a otros y ordenando la salida del país de varios reporteros extranjeros.

Varios periodistas occidentales fueron invitados a la conferencia de prensa anual de Putin en diciembre del año pasado -la primera desde el inicio del conflicto bélico- pero solo a dos de ellos se les dio la oportunidad de hacer preguntas.

Does Tucker really think we journalists haven't been trying to interview President Putin every day since his full scale invasion of Ukraine? It's absurd — we'll continue to ask for an interview, just as we have for years now. https://t.co/pW8F2zbq1i

— Christiane Amanpour (@amanpour) February 6, 2024