Venezolano que agredió a policía en Times Square fue arrestado, otra vez, por cometer este crimen en Queens

Un sujeto que fue detenido por participar en la agresión a policías frente a refugio de Times Square, ahora es arrestado por presuntamente robar una tienda en Queens.

Por Univision

Darwin Andrés Gómez – Izquel fue aprehendido en enero acusado junto con otros cuatro inmigrantes por presuntamente participar en la agresión a los agentes.

Tras comparecer ante un juez, el joven de 19 años de origen venezolano fue liberado sin pago de fianza en espera del juicio.

Ahora, la Policía de Nueva York lo acusa de participar en el robo a una tienda Macy’s este pasado martes 13 de febrero.

Según información de las autoridades, Darwin junto con otras tres personas no identificadas i ngresaron al negocio ubicado en el 90-01 de Queens Boulevard ayer a las 5:42 de la tarde.

One of the migrants who assaulted our officers last week in Times Square is back at it again. This time he was part of a group that robbed a department store in Queens. They also assaulted an employee. Different borough, different crime — same disregard for the law. This is the… pic.twitter.com/dI5SmUYHZ0

— NYPD Deputy Commissioner, Operations Kaz Daughtry (@NYPDDaughtry) February 14, 2024