Vitor Roque, sobre su expulsión: “El árbitro me dijo que ‘aquí no es como en Brasil’”

El delantero brasileño del Barcelona desveló que, tras ver la segunda amarilla en el partido contra el Alavés en un acción con Rafa Marín, el colegiado del encuentro, Juan Martínez Munuera, le dijo que en España el fútbol “no es como en Brasil”.

“(El árbitro) me dijo, ‘aquí no es como en Brasil’. Hablaba eso, que esto no es como Brasil, que no era falta y yo simplemente respeté la decisión y salí del campo”, aseguró el atacante en una entrevista concedida a Mundo Deportivo.

Roque fue amonestado en Liga ante el Alavés por segunda vez en el minuto 72, solo tres después de ver la primera amarilla, en una acción con Rafa Marín que el colegiado Martínez Munuera consideró temeraria y que le acarreó la expulsión.

“De inicio no lo entendí, fue una jugada que el defensor me viene con el pie por delante y cuando lo veo intento girar el pie para no impactar con él y no lesionarme. Pero el jugador empieza a gritar y el árbitro me enseña la amarilla a mí”, describió.

En este sentido, el futbolista, que ya suma dos goles con el primer equipo azulgrana, consideró que la segunda cartulina fue “injusta”, si bien prefiere “mantener la cabeza tranquila y seguir trabajando” con vistas a los próximos encuentros.

El Barcelona recurrió la decisión del colegiado tanto al Comité de Competición como al de Apelación, que desestimaron los requerimientos presentados por el club azulgrana, por lo que el exjugador del Athletico Paranaense se perderá el duelo liguero del próximo domingo contra el Granada.

