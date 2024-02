Nuevo revés de salud para la familia real británica: Camilla no levanta cabeza

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La familia real británica continúa en boca de todos y no por cuestiones demasiado optimistas. La salud le ha jugado una mala pasada a varios miembros del clan Windsor, pero especialmente preocupa el estado de la princesa Kate Middleton. El silencio y el misterio que rodea a su operación abdominal y su ingreso hospitalario hace que todas las miradas se fijen en ella. Coincidió con la operación por agrandamiento de próstata del rey Carlos III, a la vez que con la baja laboral del príncipe Guillermo, deseoso de ayudar a su mujer en su recuperación, prevista no antes de Semana Santa. Con ello, la reina Camilla es la única esperanza de la corono para sacar adelante las labores de representación, pero ha sufrido un nuevo revés médico, aunque no en sus propias carnes, sino a través de un nuevo reto que afronta un familiar. La salud vuelve a poner en jaque a la familia.

Por larazon.es

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

EDEN CONFIDENTIAL: Queen Camilla's niece Ayesha Shand reveals her fight with 'unbearable' and 'agonising' medical condition https://t.co/lqiXTjZxYo — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 30, 2024

Dos semanas después de anunciarse la baja de tres meses de la princesa de Gales y la entrada en quirófano del soberano, llega una nueva mala noticia médica al seno de la familia. Los quirófanos vuelven a abrirse para acoger a un miembro de la familia directa de la reina Camilla Parker, como así se ha desvelado en la mañana de este miércoles en ‘Daily Mail’. Se trata de Ayesha Shand, sobrina de la consorte británica, hija de su hermano Mark, que debe ser intervenida a consecuencia de un “agonizante e insoportable” problema de endometriosis. Este mal lo lleva padeciendo desde hace ya varios años, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha recomendado la operación.

La endometriosis es un crecimiento irregular del tejido que recubre el útero en otros órganos, siendo lo más común que se extienda a los ovarios y las trompas de Falopio. Resulta muy doloroso, como así parece que lo está experimentando la sobrina de la reina Camilla: “Es aislante, agonizante y completamente insoportable. Cada mes, ingiero cientos de analgésicos, me desmayo frecuentemente, lo cual va acompañado de vómitos y de pasar noches y días agachada en el suelo llorando. A todo esto, le siguen intensas oleadas de impotencia y depresión”, ha detallado la propia Ayesha Shand, que trabaja en una galería de arte de Nueva York.

Nach seiner Prostata-OP kümmert sich Königin Camilla sicher liebevoll um Ehemann König Charles. Doch es gibt einen weiteren Sorgenfall in ihrer Familie. Nichte Ayesha Shand enthüllt, ihren Leidensweg mit einer chronischen Erkrankung. https://t.co/6dlqRPeP0x pic.twitter.com/ulEOpSGVhx — Gala (@gala) January 31, 2024

La sobrina de la reina Camilla ha querido sincerarse sobre su enfermedad y su paso por quirófano con el citado medio británico, concediendo una exclusiva: “La endometriosis es muy difícil de diagnosticar, tratar y, en última instancia, curar. Según las estadísticas, una de cada diez mujeres la padece, pero debido a la imposibilidad de diagnosticar la enfermedad, es probable que sea el doble. La mayoría de las mujeres viven este ciclo de dolor en silencio. Tengo la suerte de que me operen dentro de unas semanas”. Y es que, con su testimonio, Ayesha Shand quiere seguir el ejemplo de su tío, el rey Carlos III, concienciando a las mujeres de la necesidad de realizarse revisiones y no vivir el dolor en silencio. Lo mismo que hizo el monarca con su dolencia en la próstata, de la que se está recuperando ya en Clarence House, y que sirvió para animar a otros hombres a tomar conciencia y actuar. Con su ejemplo se multiplicaron las consultas a los médicos, algo de lo que el soberano está muy orgulloso. A ver si su sobrina tiene el mismo efecto y ayuda a otras mujeres.