Recordar es vivir: El día que Oswaldo Guillén soñó con el triunfo de los Tiburones de La Guaira (VIDEO)

Posteado en: Deportes, Titulares



Durante una entrevista a la periodista, Shirley Varnagy, en el año 2017, Oswaldo Guillén soñó cómo sería el triunfo de los Tiburones de La Guaira.

lapatilla.com

EL ex grandeliga venezolano soñó y cumplió lo que dijo en la entrevista, “yo no veo me a Los Tiburones de La Guaira que sean campeón y que yo no esten involucrado, eso me mataría”.

“Porque con los medias blanca de Chicago, que fue mi equipo de toda la vida, me dio la oportunidad de ser campeón y me sentí sabrosito que fuimos nosotros quienes lo logramos”,comentó el manager de La Guaira

Con su mirada puesta en el cielo, Guillén visualizó “el día que quedemos campeones, bajando La Guaira, (…) viendo a todos esos fanático de La Guaira celebrando por toda la avenida Soublette”.

Y le llegó el día a @OzzieGuillen. Esto fue lo que me dijo Oswaldo Guillen en la entrevista que le hice en mi programa de TV #Shirley en 2017. ¡No solo Los Tiburones de La Guaira ganaron, sino que él fue el manager! pic.twitter.com/pXdhKL4CIh — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) January 29, 2024