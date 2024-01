Posteado en: Actualidad, Nacionales

El jefe del parlamento chavista, Jorge Rodríguez, dio nuevos detalles sobre el diálogo con la oposición y la ultimas reuniones con el doctor Gerardo Blyde.

lapatilla.com

“Queremos señalar algunas cosas del acuerdo. No emitiré opinión. Solo leeré el acuerdo que está firmado por la Plataforma Unitaria. Le respondidos a la comisión negociadora de Noruega que estamos listos. Tenemos muchas cosas que mostrarles”, señaló.

“Vamos a hacer un nuevo intento para sostener el Acuerdo de Barbados, pese a los intentos de quienes se quieren salir del cauce constitucional. Le respondidos a la comisión negociadora de Noruega que estamos listos. Tenemos muchas cosas que mostrarles”, recalcó .

Rodríguez dijo a Antonio Ledezma que “aquí está el señor Ledezma delatando a los militares y señala que en Venezuela no habrán elecciones si no pasa tal cosa, tal cosa. En el año 2017 dijeron que jamás se realizarían en el territorio de Venezuela la elección constituyente que fue convocada en el marco de los derechos de la constitución, quemaron centros de votación, hirieron personas, gente murió, quemaron máquinas de votación, material electoral, lanzaron piedras contra los funcionarios del CNE y de manera soberana se realizó el 30 de julio del 2017 la elección de la ANC que acabó con manera instantánea la violencia al este de Caracas, los disolvió y habían dicho los Guevara, los Guaidó, los Lopéz, los Ledezma, los Borges que no iba a ver esa ANC”.

“Cuando hubo las elecciones del 2020, quemaron las máquinas de votación en Mariches, en privado nos decían que no se hicieran las parlamentarias, hicieron todo lo posible, tanto que ni participaron, el presidente Maduro dijo que había una constitución que tenían que respetar”, exclamó el diputado.

“Llueva, truene o relampaguee , habrá elecciones presidenciales en 2024. Si alguien tiene delirios de grandeza, eso es problema suyo… Habrá elecciones contigo o sin ti (…) No nos inmiscuirnos en los asuntos de nadie y no aceptamos que se inmiscuyan en nuestros asuntos. No aceptaremos ningún tipo de presión”, sentenció Rodríguez.