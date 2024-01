¿Trump contará con DeSantis en su gabinete? Lo que dijo el expresidente de EEUU ante eventual segundo mandato

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

El expresidente Donald Trump dijo el lunes que era “altamente improbable” que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se convirtiera en su compañero de fórmula o que forme parte de un posible gabinete de la Casa Blanca.

Por El Diario NY

Trump, el favorito para conseguir la nominación republicana, dijo a “Fox & Friends” que la amarga rivalidad entre él y DeSantis era cuestión del pasado. Sin embargo, rechazó una posible colaboración con él en un eventual segundo mandato.

“Probablemente sea poco probable”, dijo Trump después de que DeSantis abandonara la carrera. “Pero tengo que ser honesto: todo es una posibilidad, pero creo que es muy poco probable. Tengo mucha gente estupenda y tengo gente estupenda que ha estado conmigo desde el principio”.

El expresidente, eso sí, dejó claro que DeSantis no había solicitado un puesto en una posible administración.

Asimismo, Trump se refirió al momento en el que DeSantis decidió participar en las primarias republicanas, catalogándolo como una “decepción” para él luego de haberlo apoyado para la gobernación de Florida.

“Bueno, ya sabes, lo respaldé [para gobernador de Florida]. No lo conocía tan bien como se podría pensar, pero lo respaldé”, dijo Trump a Fox News, según recogió The Hill. “Y me divertí un poco porque vi a alguien que no estaba en la carrera y, de repente, estaba en la carrera. Y luego hizo un buen trabajo como gobernador. Entonces, estaba feliz con eso. Pero me decepcioné cuando le preguntaron si se presentaría o no. Y él dijo: ‘No tengo ningún comentario’. Porque, para mí, cuando dices que no hay comentarios, significa que te postulas”.

Ya no más “DeSanctimonious”

Después de que DeSantis abandonara la carrera por la presidencia para apoyar a Trump, el expresidente bajó por completo los ataques contra el gobernador de Florida.

Durante un acto de campaña en New Hampshire el domingo, se le preguntó a Trump si seguiría usando el apodo de “DeSanctimonious” que le escribió al gobernador de Florida.

“Dijiste: ‘¿Usaré el nombre de Ron DeSanctimonious?’ Dije que ese nombre está oficialmente retirado”, respondió Trump, desatando los aplausos de un grupo de sus seguidores.

