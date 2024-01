El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 18 de enero de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Recibes el apoyo que necesitas para sacar a flote un proyecto. Actúa con inteligencia y aprovecha las oportunidades. También debes ser agradecido, sólo así mantendrás las puertas abiertas. Cuando uno da lo mejor de sí mismo, recibe las recompensas por donde menos lo espera.

Tauro

No importa si el resultado no es el que esperabas, puedes empezar de nuevo y esta vez hacerlo mucho mejor. La clave es aprender de las experiencias, implementar lo aprendido, estar consciente en que momento debes detenerte y evitar caer en círculos viciosos.

Géminis

Buscabas respuestas, pero no estabas preparado. Te enfrentas con una realidad que te golpea fuerte y adonde más te duele. Ahora, todo está dicho y no puedes ni debes dar marcha atrás. Hacia adelante, caminante, con paso firme, que si te caes, te volverás a levantar, mil veces si es necesario.

Cáncer

¿Que haces actualmente para alcanzar tus metas? El éxito no tiene nada que ver con la casualidad, al contrario, debes construirlo día a día. Nadie dijo que sería fácil, pero quien no lo intenta, ni gana ni pierde. Nada cae del cielo, nadie resolverá por ti, o tomas las riendas de tu vida y te quedarás siempre en lo mismo.

Leo

Pones al día el trabajo acumulado y vas tras una nueva meta, pero ahora estás consciente de que debes ser más organizado e incluso delegar. Estar al día te brinda la oportunidad de hacer otras cosas. No te imaginas que gran ayuda pueden brindarte otras personas, quizá estén más preparados que tú y te den soluciones más fáciles.

Virgo

Caminas con paso firme, hacia adelante, sin duda y sin ataduras. Ahora que te has liberado de responsabilidades que no te correspondían, el éxito esta cerca, aunque ten presente que aún no ha llegado. Es posible que necesites hacer alguno que otro sacrificio, pero si lo haces con convicción será más sencillo de sobrellevar.

Libra

Un día para adelante y otro para atrás. Hoy debes redefinir tus prioridades y decidir hacia adonde vas y adonde permanecerás. Al principio el día es complicado, pero a medida que transcurran las horas estarás más claro, sabrás con qué herramientas cuentas y concretarás qué pasos dar.

Escorpio

Hoy te falta un poco de empuje para cumplir con tus obligaciones. Si no estás motivado no es excusa para abandonar. Has una pausa y pospón tus planes para otro día, lo importante no es cuando si no que lo hagas. Por otro lado, alguien depende de ti, no le falles.

Sagitario

Debes detenerte por un instante. Si te das cuenta que cometiste un error, reflexiona sobre las decisiones que has tomado y evalúa si necesitas tomar alguna otra. No es la primera vez que te equivocas y tampoco será la última, así que no te martirices. A lo hecho, pecho.

Capricornio

Deseas tener poder, pero al no lograrlo sacas a relucir tu lado más oscuro. Actúas a la defensiva y haces que otros reaccionen también. Ten cuidado, porque todo puede salirte al revés. Presta más atención a lo qué haces, porque aún cuando no tengas mala intención tus acciones pueden ser malinterpretadas.

Acuario

No sueñes, actúa. No te preocupes, ocúpate. Hoy debes actuar con firmeza y ser lo más realista posible. Si tienes varias opciones a la mano será más fácil salir de los problemas y si no tienen ninguna, créala. Siempre habrá una salida.

Piscis

Hoy te sientes activo y productivo, sigues tus impulsos y logras un equilibrio entre lo que deseas y lo que es. Los resultados no son necesariamente los que esperabas, pero esta bien o por lo menos lo está por ahora, ya después podrás hacer algún cambio por aquí y por allá.