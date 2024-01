Salvaje ataque en Texas: hombre dejó herido de gravedad a un adolescente tras arremeter con un machete

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un adolescente se encuentra herido de gravedad luego de ser atacado por un desconocido con un machete al sur de Austin, Texas, cerca del Auditorium Shore. Un sujeto de 24 años fue arrestado y acusado por el crimen.

Por El Diario NY

Los residentes dijeron que no estaban totalmente sorprendidos por la noticia, pero lo sienten por la víctima.

“Me sorprende y al mismo tiempo no me sorprende”, expresó Devin Norsworthy, residente de Austin.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Policía de Austin indicó que el joven fue atacado violentamente y al azar por un “maníaco con un machete”.

#UPDATE: Hear directly from the victim who was brutally and randomly attacked while at Auditorium Shores on FOX 7 Austin News at 5.

His name is Seth Gott and he is 19-years-old. Here’s his gofundme if you would like to help him with medical bills: https://t.co/MHCyHVExiJ https://t.co/gRNr8irjdk

— Amanda Ruiz (@AmandaRuizFOX7) January 11, 2024