Qué fue de Audrey Tautou, la actriz francesa que dio vida a Amélie y que regresa al cine

La actriz lleva un tiempo fuera de los focos, a pesar de ser en su día una de las más conocidas en Francia

Hubo un tiempo, a principios de los años 2000, en la que dos actrices francesas se disputaban todos los grandes papeles: Marion Cotillard y Audrey Tautou. Mientras que la primera dio el salto a Hollywood y se asentó como una de las grandes actrices de su generación, la otra no acabó de cuajar en la industria y, si bien tuvo algún que otro éxito, terminó desapareciendo poco a poco hasta no dejar rastro.

Audrey Tautou comenzó en el cine a finales de los noventa, cuando tenía 22 años, y pronto se situó como una de las estrellas más prometedoras en Francia, especialmente a partir de Amélie, la película con la que saltó a la fama. En aquel filme de 2001 dirigido por Jean-Pierre Jeunet daba vida a una joven pizpireta que se dedica a inmiscuirse en la vida de los demás, en principio con la intención de ayudarles desinteresadamente pero poco a poco enganchándose a esa sensación de hacer feliz al resto y las aventuras que ello proporciona. Amélie se convirtió prácticamente desde su estreno en una película icónica y durante muchos años fue la película más taquillera de Francia en el extranjero, al menos hasta el estreno de Intocable, la película de Omar Sy y François Cluzet.

Por Infobae

Pero el éxito de Tautou no se quedó ahí, sino que fue el principio de una meteórica carrera que le llevó a trabajar con directores de prestigio nacional e internacional como Alain Resnais (El último año en Marienband) o Stephen Frears (Las amistades peligrosas) y obteniendo sendas nominaciones y premios en los César y posteriormente en los BAFTA. Tan solo habían pasado unos años de su gran debut en Venus, salón de belleza, pero Tautou ya iba derecha al estrellato y en 2006 ya estaba compartiendo pantalla junto a una leyenda del cine como Tom Hanks.

Su aparición en El Código Da Vinci estaba llamada a ser su confirmación como una estrella internacional para mucho tiempo, pero sin embargo el éxito de la película no fue suficiente para Tautou, quien prefirió seguir asentándose en la industria francesa antes que dar el salto a Hollywood. Su decisión se vio respaldada por su siguiente gran papel, Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel, en la que encarnaría a la histórica diseñadora de moda y por la que obtendría su segunda nominación al BAFTA.

Entre medias, Tautou se había convertido no solo en imagen del cine francés, sino en todo lo que tuviera que ver con el país galo. Sus cursos de modelaje en París le sirvieron para coger confianza frente a las cámaras, pero también para acabar posando ante las más prestigiosas revistas de todo el mundo y convertirse en imagen de marcas como, L’Oréal, Montblanc o, por supuesto, Chanel. Como le ha pasado a tantos otros actores, tanto franceses como también españoles, su constante negativa a trasladarse a Hollywood terminó por pesar en su carrera, que no dio el empujón que faltaba. “No estoy diciendo que nunca más trabajaré en una película de habla inglesa, pero mi casa, mi carrera, están hechas en Francia y nunca me mudaría a Los Ángeles”, decía Tautou en las entrevistas.

Tras tocar techo con Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel, Tautou no se retiró del cine, pero sí comenzó a bajar gradualmente su ritmo de trabajo. No sé sabe si por motivos personales o por desencanto con la profesión, pero lo cierto es que a partir de 2010 su pista comenzó a perderse, hasta llegar a un discreto último papel en 2019, en la película de John Turturro The Jesus Rolls inspirada en su icónico personaje en El gran Lebowski. Ese mismo año Tautou viajaría a Vietnam para adoptar una niña, y desde ese momento su camino y el del cine parecen haberse separado durante un tiempo, aunque no del todo.

