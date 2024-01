“Aterrizó sobre su cuello”: la escalofriante caída que obligó a suspender una pelea de lucha libre (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Austin Theory y Carmelo Hayes le estaban brindando un gran espectáculo todos los seguidores de la WWE. Sin embargo, en uno de los trucos que tenían que hacer en la esquina, todo salió mal y los dos luchadores tuvieron que ser retirados por los médicos.

Por: TN

La gente se dio cuenta de inmediato que algo no había salido bien. El hecho ocurrió en el programa WWE Friday Night Smackdown, en el Pinnacle Bay Arena de Nebraska, Estados Unidos. Lo que querían hacer los dos hombres era la toma llamada “Modified Spanish Fly” y, consistía en que uno arrojara al otro desde la cuerda superior.

Theory tuvo una caída impactante ya que aterrizó sobre su cuello en la lona. Su compañero fue a asistirlo pero el luchador no se movía. Por otra parte, en medio del truco, los dos deportistas chocaron sus cabezas y eso generó que también Carmelo Hayes salga lesionado.

Los árbitros no dudaron ni un segundo y decidieron suspender la pelea para que los hombres sean asistidos. Más tarde, la cuenta oficial de la WWE en X (ex Twitter) informó que ambos se encontraban bien y solo tuvieron contusiones. Algunos fans en las redes sociales le advirtieron a los luchadores que no intenten de nuevo esa maniobra arriesgada.

Austin Theory landed right on his head ?? I hope it’s nothing serious because that’s not anything to play with #SmackDown pic.twitter.com/3Co6wHgaeD

— Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) January 13, 2024