El conmovedor anuncio en directo de Sara Sidner, presentadora de CNN que sufre cáncer de mama (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Sara Sidner, periodista de la cadena CNN, ha tenido que enfrentarse a uno de los momentos más duros de su vida y de su carrera. La presentadora, de 51 años, realizaba un conmovedor anuncio en directo, en su propio programa, hablando del duro momento que está pasando en su vida personal: sufre cáncer de mama.

Por La Vanguardia

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

Era el pasado lunes, cuando la presentadora decidía revelar a los espectadores del programa que padece la enfermedad justo antes de acabar el programa. No lo hizo de cualquier manera, sino que entonó un discurso poderoso que no dejó indiferente a nadie.

“Al terminar nuestra transmisión, tengo un comentario personal que me gustaría compartir con ustedes. Quiero empezar pidiéndoles un gran favor, tómense un segundo, para recordar los nombres de ocho mujeres que conocen. Sólo ocho. Cuéntenlas con los dedos”, pedía a los espectadores.

La periodista continuó explicando el por qué de tal petición. “Estadísticamente, una de ellas cáncer de mama. Yo soy esa una de cada ocho en mi grupo de amigas”, confesaba, emocionada, para sorpresa de aquellos que veían el programa.

“No he estado enferma nunca. No fumo, raramente bebo. El cáncer de mama no es hereditario en mi familia. Y, sin embargo, aquí estoy, con un cáncer de mama en estadio tres”, revelaba, sincera, asegurando que era “difícil” decirlo “en voz alta.

La periodista también contó que se encontraba en su segundo mes recibiendo quimioterapia, el primer paso de un largo tratamiento, en el que también se someterá a sesiones de radioterapia y a una doble mastectomía.

A pesar de su emoción y nerviosismo al comunicar su estado, la periodista aseguró que se sentía optimista, pues el cáncer de mama en estadio tres ya no supone “una sentencia de muerte” para la mayoría de las mujeres que lo padecen; aunque sí quiso recalcar que las mujeres de raza negra tienen más posibilidades de morir por esta enfermedad.

Confesando su enfermedad y estado, la presentadora quiso así concienciar sobre el cáncer y animar a todas las mujeres a utilizar todas las medidas y recursos de prevención a su alcance, como pueden ser las autoexploraciones o las mamografías.

“Hay algo que nunca podría haber predicho que me pasaría. Le he dado gracias al cáncer por elegirme. Estoy aprendiendo que no importa el infierno que pasemos en la vida. Yo sigo locamente enamorada de esta vida y el mero hecho de estar viva me hace sentir realmente diferente ahora”, aseguró, sin poder evitar las lágrimas.

Sidner insiste que la enfermedad es una “bendición” disfrazada, pues es “más feliz” que antes. “Soy más feliz porque no me estreso por tonterías que antes me molestaban. Y ahora, cada día que respiro, puedo celebrar que sigo aquí con ustedes. Estoy con mis compañeros de trabajo, con mis amigos y familia. Y puedo amar, llorar, reír y tener esperanza. Y eso, amigos, es suficiente”.