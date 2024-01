Al Khelaifi afirmó que tiene un “pacto entre caballeros” con Mbappé y que está tranquilo

Posteado en: Deportes, Titulares

El presidente del Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al Khelaifi, afirmó este martes que tiene un “pacto entre caballeros” con Kylian Mbappé y pidió dejar tranquilo sobre su futuro al joven delantero estrella, quien desde el pasado 1 de enero es libre de negociar con cualquier club.

“Quiero que Kylian se quede. Es el mejor jugador del mundo y el mejor club para Kylian es París. Está en el centro de todo”, manifestó Al Khelaifi en una entrevista con la cadena de radio RMC Sports.

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

El dirigente de origen catarí confirmó que existe un entendimiento entre él y Mbappé, si bien no reveló su naturaleza.

“No quiero hablar de dinero ni decir cuánto vale el acuerdo. Tenemos un pacto entre caballeros y no se trata de dinero. Es entre un jugador y el presidente del club, el director deportivo y el entrenador. Es más que un acuerdo firmado”, argumentó.

En términos similares se expresó en otra entrevista publicada en paralelo por el diario L’Équipe, donde dijo que gracias a ese pacto privado con Mbappé está tranquilo.

“Todo lo que puedo decir es que no estoy estresado. Ni financieramente ni con Kylian”, aseguró a L’Équipe.

“Confío en él al 200 %. Es un buen chico. Me dio su palabra y es un hombre de palabra. Creo en él”, dijo también.

Al Khelaifi se mostró satisfecho con el juego del PSG este año, bajo la batuta de Luis Enrique, al que considera “el mejor entrenador del mundo en la actualidad”.

En contraste, el presidente del PSG tuvo agrias palabras sobre el conflicto con el Ayuntamiento de París por al Parque de los Príncipes, que con sus 40.000 plazas al club parisino se le queda modesto.

El fondo soberano catarí propietario del PSG solo contempla invertir en una ampliación si logra comprar el estadio, algo a lo que se opone la administración liderada por la alcaldesa Anne Hidalgo.

En concreto, Al Khelaifi apuntó contra el teniente de alcalde parisino, David Belliard, que ha expresado públicamente su oposición a que el Ayuntamiento venda el Parque de los Príncipes a Catar, de rechazar la operación por ser árabes

“¿Quizás es porque somos de Catar, porque somos árabes? Eso no está bien. Legalmente no puede decir eso”, subrayó.

También habló con optimismo sobre la nueva etapa del club sin “necesidad de estrellas”, tras la salida este verano de jugadores como Leo Messi y Neymar.

Respecto al argentino, Al Khelaifi manifestó que siente un “gran respeto” por él, pero advirtió que “no está bien” que alguien hable mal del PSG tras haberse ido, al ser consultado por las quejas sobre el trato que recibió Messi en París.

“No es un mal chico pero eso no me gusta. No es sólo por él, es por todos. Hablamos cuando estamos, no cuando nos vamos. Ese no es nuestro estilo”, recalcó a RMC. EFE