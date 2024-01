Congresista de EEUU compartió una FOTO de pasaportes abandonados en la frontera y un detalle se volvió VIRAL

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Matt Gaetz, el congresista republicano de Estados Unidos, compartió hace unas horas en su cuenta oficial de X, una foto de varios documentos encontrados en un campo cerca de la frontera sur que el país comparte con México, pero lo que llamó la atención de los usuarios fue una SUBE tirada entre los documentos.

Por La Nación

El fin de su tweet era denunciar que ese lado del país hay irregularidades en cuestiones de seguridad migratoria, pero el algoritmo hizo que el tweet le apareciera a algunos argentinos que descubrieron un detalle muy particular.

Entre los pasaportes ucranianos y chinos descartados en la zona fronteriza apareció una tarjeta SUBE, la tarjeta con la que en la Argentina se pueden pagar los viajes en colectivos, subtes, trenes y lanchas.

? BREAKING: Dozens of Ukrainian and Chinese passports found abandoned at the U.S. Southern Border.

Biden & Mayorkas say the border is secure. What do you think? pic.twitter.com/myt4x0IjS2

— Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) January 3, 2024