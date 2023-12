Hallan objeto que “va más rápido que la velocidad del sonido bajo el agua” a bordo de submarino de EEUU

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Los satélites buscan vida extraterrestre en planetas distantes, pero el extraño encuentro de un científico sugiere que tal vez queramos mirar más profundamente en nuestro mundo.

Por: Daily Mail – Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Bob McGwire, profesor de Virginia Tech y del Instituto de Análisis de Defensa, estaba realizando un trabajo clasificado en el submarino USS Hampton cuando escuchó el sonido de “algo zumbando”.

El sonar a bordo determinó que el objeto sumergido no identificado (OSU) se desplazaba por el agua a una velocidad superior a la del sonido, califico.

Según McGwire, tales velocidades bajo el agua deberían haber aplastado al submarino, pero dijo que era como si estuvieran quietos.

McGwire dijo que instó al equipo naval a informar del encuentro, pero determinaron que obstaculizaría la misión.

‘Cuando salí de allí con el conocimiento en la cabeza, sin que me hubieran dicho que me callara, sin que me hubieran dicho que era clasificado… A mí me toca decírselo a quien quiera. Lo arruinaron”, dijo McGwire, señalando que no discutiría el trabajo clasificado realizado en el submarino.

El extraño incidente ocurrió a finales de la década de 1990, pero McGwire recientemente contó la historia en el canal de YouTube UAP Society, donde quería “dejar todo descubierto”.

La historia también resurgió en línea, lo que despertó la atención de muchas personas en las redes sociales que “se preguntan qué fue”.

McGwire no ha compartido lo que estaba haciendo en el submarino de la Armada, la ubicación y la profundidad a la que se encontraba debido a que la información estaba clasificada.

