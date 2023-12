VIDEO: El milagroso rescate de un hombre que cayó a los rieles del metro

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Dos agentes de la policía de la ciudad de Nueva York -uno de ellos hispano- ayudaron a salvar a un hombre que se había caído accidentalmente a las vías en una estación del Metro en Brooklyn.

Por: El Diario NY

Los oficiales identificados sólo por sus apellidos García y Mohan estaban realizando una inspección en la estación Carroll Street de las líneas F/G la madrugada del martes cuando vieron a un hombre perder el equilibrio y caer a las vías, dijo la policía. El heroico rescate fue captado por cámaras corporales y divulgado anoche por NYPD.

Fue el segundo rescate dramático en los últimos meses protagonizado por estos oficiales, luego de que el 3 de octubre auxiliaran a una mujer en un puente en Brooklyn, destacó NYPD.

The same @NYPD76Pct cops are at it again!

Yesterday, Officer Garcia and Officer Mohan were conducting an inspection at the Carroll St subway station when they saw a man fall onto the roadbed. They rushed over there and helped him up, once again saving the day! https://t.co/vKPqxgks6H pic.twitter.com/7TfISNUrdz

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 28, 2023