Los escándalos detrás de los famosos que han tenido hijos extramatrimoniales

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Desde rockeros y raperos hasta actores y políticos, estos famosos probablemente no esperaban que los llamaran “papá” después de fugarse con sus amantes.

Por Infobae

Ludacris

En 2013, Ludacris, el rapero, compositor, productor discográfico y actor que se llama Christopher Brian Bridges, se involucró sentimentalmente con la empresaria Tamika Fuller, a pesar de estar en relación de larga data con una mujer llamada Eudoxie. Tamika compartió su versión de los hechos en un ensayo para MadameNoire, donde reveló que el rapero le dijo que estaba recién soltero cuando empezaron a intimar. Cuando se enteró de que estaba embarazada, Ludacris no estaba precisamente feliz con la noticia. Según un testimonio judicial que consiguió The Mirror, el cantante le sugirió a su amante que interrumpiera el embarazo. En lugar de eso, Tamika dio la bienvenida a su bebé en diciembre de 2013. Menos de dos meses después del nacimiento, Ludacris demandó la custodia completa. En medio de esa batalla legal, Ludacris y Eudoxie se casaron. Aunque, Tamika afirmó que la boda era una estrategia para demostrar estabilidad en su vida familiar. También destacó que, al casarse, el rapero no se vería obligado a pagar 7.000 dólares al mes por la manutención de su hijo. Finalmente, el juez concedió a Ludacris la custodia completa.

Mientras tanto, Eudoxie explicó por qué decidió quedarse con Ludacris después de que él tuviera un hijo con otra mujer. Respondiendo a un comentario de Instagram, escribió en el sitio, “Mucha gente me lo dijo, pero escuché a mi corazón y es la mejor decisión que tomé nunca”.

Hugh Grant

Todo el mundo recuerda la detención de Hugh Grant en 1995 por utilizar los servicios de una trabajadora sexual de Los Ángeles. Aunque no es tan controversial como la vez que tuvo dos hijos con dos mujeres en el plazo de tres meses. El primer hijo del actor había nacido en noviembre de 2011. El representante de Hugh lo ratificó en un comunicado a People: “Puedo confirmar que Hugh Grant es el encantado padre de una niña. Él y la madre tuvieron un romance fugaz y, aunque esto no estaba planeado, Hugh no podría estar más feliz ni ser más comprensivo”. En aquel momento no se conocía la identidad de la mujer, pero finalmente se supo que era Tinglan Hong. Pero, al parecer, su romance no fue tan fugaz como se describe. En 2012, él y Tinglan dieron la bienvenida a su segundo hijo. Aunque las cosas se complicaron infinitamente para el británico cuando, sólo tres meses antes, fue padre de otro bebé. La madre de este niño era la productora Anna Eberstein, con quien el actor llevaba saliendo más de un año. Una fuente dijo a The Sun que “estaban embarazadas de los hijos de Hugh al mismo tiempo. Es un acuerdo poco habitual”. Años más tarde, Hugh consiguió mejorar las cosas con Anna. Se casaron en 2018 y tuvieron dos hijos más.

Arnold Schwarzenegger

En mayo de 2011, Arnold Schwarzenegger y su esposa Maria Shriver anunciaron que se separaban tras 25 años de matrimonio. Días después salió a la luz el motivo de la separación. Arnold había engendrado un hijo con el ama de llaves de la familia, Mildred Baena, más de una década antes. El actor declaró a Los Angeles Times, “no hay excusas y asumo toda la responsabilidad por el daño que causé”. Unos meses después, Maria solicitó el divorcio. Finalmente se supo que el hijo ilegítimo era Joseph Baena, que se parece mucho al actor. Como su padre, él también se interesó por el culturismo y la interpretación. Incluso tuvo una reacción muy singular cuando supo la verdad sobre su origen. Su madre dijo a Hello!: “Cuando la abuela de Joseph lo sentó para explicarle que Arnold Schwarzenegger era su padre, exclamó, ‘¡genial!’”. En la docuserie de Netflix del 2023, Arnold, el actor abordó el escándalo y admitió: “Creo que ya causé suficiente dolor”.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.