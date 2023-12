FOTOS: Encuentran en Pompeya las ruinas de una panadería en la que trabajaban esclavos

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Los arqueólogos del yacimiento de Pompeya, la ciudad arrasada por la erupción del Vesubio hace dos milenios, han encontrado los restos de un habitáculo donde esclavos y asnos eran obligados a moler el grano durante jornadas “masacrantes”.

Esta “panadería-prisión” ha emergido en la conocida como “Regio IX” de Pompeya, donde actualmente se efectúan trabajos para asegurar esta zona periférica y no investigada del yacimiento, informaron hoy sus gestores en un comunicado.

Se trata de un receptáculo “angosto, sin salida externa, con pequeñas ventanas con rejas de hierro para permitir la entrada de luz”, donde los siervos y los asnos eran encerrados para moler los cereales con los que después de cocinaba el pan.

El descubrimiento se ha producido excavando en una casa que, como solía ocurrir en la antigua urbe romana arrasada en el año 79 d.C, estaba dividida en una zona residencial, decorada con frescos refinados, y otra productiva, en este caso una panadería.

De hecho, en las instalaciones de esta fábrica doméstica para hacer el pan se habían hallado 3 víctimas de la erupción, lo que confirma que esta casa seguía siendo habitada.

El hallazgo permite describir mejor cómo funcionaba el sistema productivo de Pompeya pero, sobre todo, el lado más cruel de la esclavitud, en la que no había relación entre el patrón y su siervo (en la antigua Roma los libertos, esclavos liberados por su amo por diferentes motivos, constituían casi una clase social).

La peor y más cruel cara de la esclavitud en la antigua Roma tiene un testimonio de excepción, el del escritor del siglo II Apuleio, que en su “Metamorfosis” narra la vida de Lucio, un hombre convertido en asno y vendido, mostrando la dura realidad de aquellos coetáneos suyos reducidos a bestias de carga.

