Excongresista George Santos vende mensajes personalizados a 200 dólares tras ser expulsado de la Cámara

El controvertido excongresista neoyorquino George Santos no ha perdido tiempo tras ser expulsado de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y ha comenzado a vender videos de mensajes personalizados a través de la plataforma Cameo, a un costo de 200 dólares cada uno.

Santos se identifica en la página como un “exícono del Congreso” y un “miembro expulsado del Congreso de la ciudad de Nueva York”.

En los vídeos que ha colgado hay breves mensajes a usuarios desconocidos como “James y Sofia”, por su reciente compromiso a quienes además agradece por su trabajo en la legislatura de Delaware, a “Phil” que se recupera de una cirugía o a “Diego” que convalece y le recuerda que su madre le ama, entre otros.

En la plataforma de Cameo, la gente paga a un famoso, de diversas ramas -actores, deportistas, etc- para que envíe un mensaje personalizado (previo pago) para celebrar un acontecimiento y sorprender así a alguien especial.

Los precios establecidos por Cameo para los vídeos van desde un dólar a 999 dólares. Santos comenzó vendiendo sus vídeos por 75 dólares cada uno, los aumentó a 150 y para luego fijar el precio en 200 dólares, según muestra su página.

Santos incluyó un link para sus vídeos en Cameo en su cuenta de X (antes Twitter).

Santos, expulsado de la legislatura el 1 de diciembre con el apoyo de sus propios copartidarios republicanos -algo que solo había pasado cinco veces en la historia-, está acusado por la Fiscalía federal en Nueva York de varios delitos, entre ellos fraude, lavado de activos y robo de fondos públicos, por cobrar ilegalmente 24.000 dólares del fondo de desempleo.

También está señalado por un informe interno del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, controlado por sus colegas republicanos, de haberse embolsado más de 200.000 dólares de sus fondos de campaña para fines personales.

Entre los gastos en los que Santos habría incurrido con ese dinero hay compras en Hermès, Ferragamo o Sephora, una suscripción en la página de contenido para adultos OnlyFans o viajes varios, así como pagos recurrentes a sus tarjetas de crédito.

Santos y su ascenso al Congreso, donde estuvo once meses, sus presuntas mentiras para lograrlo y sus acusaciones serán llevadas a la pantalla por la plataforma HBO, que adquirió los derechos del libro de Mark Chiusano “The Fabulist: The Lying, Hustling, Grifting, Stealing, and Very American Legend of George Santos”. EFE