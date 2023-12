Volaron un helicóptero completamente automatizado con una tablet (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Airbus ha probado con éxito una nueva interfaz hombre-máquina (HMI) simplificada junto con capacidades autónomas avanzadas a través de un proyecto llamado Vertex. Airbus lo hizo saber en un comunicado de prensa. Estas tecnologías, desarrolladas por Airbus, se controlan mediante una tableta con pantalla táctil y tienen como objetivo simplificar la preparación y gestión de las misiones, reducir la carga de trabajo de los pilotos de helicópteros y aumentar aún más la seguridad.

Por: Agenzia Nova

El laboratorio de vuelo de Airbus Helicopters voló en modo totalmente automático, gestionando el despegue, rodaje, despegue, crucero, aproximación y finalmente aterrizaje como parte de un vuelo de prueba de una hora, siguiendo una ruta predefinida. Durante el vuelo, el piloto controló el sistema, que puede detectar obstáculos inesperados y recalcular automáticamente una trayectoria de vuelo segura. Si es necesario, el piloto puede anular fácilmente los comandos a través de la tableta y reanudar la misión más tarde. Las pruebas de vuelo se llevaron a cabo del 27 de octubre al 22 de noviembre en la fábrica de Airbus Helicopters en Marignane, Francia.

“El éxito de esta demostración de vuelo totalmente autónomo desde el despegue hasta el aterrizaje representa un gran paso hacia la reducción de la carga de trabajo del piloto y hacia una interfaz hombre-máquina simplificada que el equipo de Airbus Urban Air Mobility pretende implementar en el CityAirbus NextGen. También podría tener aplicaciones inmediatas para helicópteros que vuelan a baja altitud cerca de obstáculos, gracias a la información proporcionada por los lidars a bordo”, dijo Michael Augello, director ejecutivo de Airbus UpNext.

We have successfully tested a new simplified human machine interface (HMI) along with advanced autonomous features through a project code-named #Vertex. With a tablet ?, the #FlightLab ? flew fully automated during a one hour test flight by following a predefined route. https://t.co/HRyKtE1Jqw pic.twitter.com/Rly1evRmoz

— Airbus Helicopters (@AirbusHeli) November 27, 2023