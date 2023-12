El perturbador thriller que es furor en HBO Max y deja sin aliento al espectador

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Si hablamos de plataformas de suscripción, HBO Max se convirtió en una de las más elegidas este último tiempo. Su catálogo está nutrido de películas y series excepcionales, gran parte de ellas gestadas en el seno del histórico canal que lleva el mismo nombre.

Por: Crónica

Las producciones originales son su marca registrada a esta altura: series icónicas como ”Sex and the city”, así como su reciente spin off ‘’And just like that’’, se robaron el corazón de toda una generación a principios del 2000. Más tarde sería ‘’Game of thrones’’ con su precuela del año pasado ‘’House of dragon’’, las que desencadenarían una obsesión por parte de su fandom, y así, infinitos ejemplos.

Siguiendo esta línea, un inquietante thriller causó furor entre la audiencia desde el momento de su estreno. Se trata de una cinta del año 2022, apta para mayores de 16 años, protagonizada por Joely Richardson (101 Dálmatas), Sadie Soverall y Neil Linpow (El hombre de la bolsa). Tiene todo lo que buscan los fanáticos del suspenso: es perturbadora y retorcida. Ideal para ver una tarde fría como las que se vivirán esta semana.

HBO Max ya incursionó anteriormente con películas de este tipo, por lo que no es sorpresivo el éxito que tuvo. Cuenta con una recepción muy positiva y las buenas críticas que se llevó lograron posicionarla entre las más vistas de la plataforma por un largo período.

HBO Max: de qué se trata la estremecedora película de suspenso que está entre las más vistas de la plataforma

La película se puede encontrar como ‘’El frío en los huesos’’ dentro de la categoría ‘’terror’’ en HBO Max. El thriller comienza cuando dos hermanos fugitivos aparecen en medio de la noche en una granja que pareciera estar al margen del mundo.

