Pánico en Nueva Orleans: Pasajero abrió la puerta de un avión y saltó al ala justo antes de despegar (VIDEO)

Un pasajero de Southwest Airlines abrió la puerta de salida de emergencia de un avión, subió al ala y quedó atrapado en el suelo mientras el avión se preparaba para retirarse de la puerta del Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans el domingo por la noche.

Por Al Día Dallas

La Oficina del Sheriff de Jefferson Parish confirmó que un hombre quedó atrapado en la pista y fue llevado a un hospital local para su evaluación después de que “abrió una salida de emergencia y subió al ala mientras el avión todavía estaba en la ruta aérea y no había retrocedido”, dijo el sargento Brandon Veal en un comunicado por correo electrónico.

Los testigos aseguraron a 4WWL, televisora afiliada local de la cadena CBS, que una vez en tierra, el hombre intentó alejarse en un vehículo de servicio antes de que las autoridades del aeropuerto lo detuvieran.

Passengers panic after man abandons Southwest Airlines flight through emergency exit, throws object onboard, and attempts to hijack airport vehicle at New Orleans International Airport pic.twitter.com/hOKyYGfxyJ

— Intel Point Alert (@IntelPointAlert) November 27, 2023