Netanyahu entra en la Franja de Gaza por primera vez desde que estalló la guerra con Hamás (FOTOS)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netayahu, entró este domingo a la Franja de Gaza por primera vez desde que estalló la guerra con Hamás, el 7 de octubre, y aseguró que sus tropas retomarán la ofensiva hasta “eliminar” al grupo islamista cuando termine el cese el fuego temporal.

“Continuaremos hasta el final, hasta la victoria. Nada nos detendrá y estamos convencidos de que tenemos el poder, la fuerza, la voluntad y la determinación para lograr todos los objetivos de la guerra”, indicó Netanyahu durante un recorrido en el enclave palestino en el cual visitó túneles de Hamás y se reunió con las tropas israelíes desplegadas en la zona, según un comunicado de su oficina. EFE

Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu held a Visit today to IDF Troops who are Deployed inside of the Gaza Strip during which he told them that the War against Hamas will continue until Total Victory. pic.twitter.com/Pk8ggPoz6p

— OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2023