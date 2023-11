Israel encontró bajo el hospital Shifa de Gaza un túnel terrorista fortificado de 55 metros de largo

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El Ejército de Israel informó este domingo haber encontrado un “túnel fortificado” debajo del hospital Shifa en la ciudad de Gaza, donde los terroristas de Hamas tienen su principal centro de mando, y mostró fotos y videos del hallazgo.

“Basándose en información de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel y del Shin Bet (agencia de seguridad interior), los soldados expusieron un túnel terrorista de 55 metros de largo y 10 metros de profundidad debajo del complejo del hospital Shifa”, indicaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.

El Ejército afirmó que continúan trabajando para descubrir la ruta completa del túnel.

En los videos difundidos se ve una profunda escalera que conduce a la entrada del pozo del túnel, que “consta de medios de defensa como una puerta a prueba de explosiones y un orificio de disparo”, señalan las FDI.

OPERATIONAL UPDATE: IDF and ISA forces revealed a significant 55-meter-long terrorist tunnel, 10 meters underneath the Shifa Hospital complex during an intelligence-based operation.

The tunnel entrance contains various defense mechanisms, such as a blast-proof door and a firing… pic.twitter.com/tU4J6BD4ZG

— Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2023