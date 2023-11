El detalle en la camiseta que Messi usó en el homenaje del Inter Miami por su octavo Balón de Oro

Posteado en: Deportes, Titulares

No pudo ser una noche perfecta, pero no fue una noche más. Lionel Messi jugó su último partido del año con Inter Miami este viernes en lo que resultó caída de su equipo como local por 2-1 frente a New York City en un amistoso organizado especialmente para el argentino, que se quedó con ganas de convertir.

Por Infobae

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

El capitán de Las Garzas hizo todo para poder anotar, pero no estuvo fino en la definición ni siquiera para el tiro libre al borde del área que tuvo en la última acción del juego. Fue así que no pudo evitar la derrota frente al público que lo alentó desde el primer minuto y le mostró todo su afecto.

Un detalle curioso es que la camiseta del astro lució una camiseta única con un parche en el centro que tenía el símbolo del escudo del Inter Miami, pero en lugar de dos flamencos había dos cabras. Cabe señalar que ese animal en inglés se escribe GOAT, similar a las siglas de The Great Of All Time (El mejor de todos los tiempos). Sin dudas una casaca que pasará a ser una de las más deseadas por los coleccionistas y fanáticos. Por su parte, el resto de los futbolistas lucía la frase “Noche D’Or” y la fecha.

Por su parte, Jordi Alba habló tras el final del encuentro y llenó de elogios a La Pulga: “Es un reconocimiento al mejor del mundo, lleva muchos años demostrándolo, toda su carrera, para mi es el número 1?. Además, contó el consejo que le dio a sus compañeros cuando el Diez regresó de la gala en París: “Les dije a los chavales que se tomaran una foto porque es un momento único tener el Balón de Oro”.

Para leer la nota completa, aquí