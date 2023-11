Un sueño hecho realidad: la hazaña de Jared Leto al escalar el Empire State en Nueva York (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

El actor y cantante Jared Leto (Luisiana, Estados Unidos, 51 años) no sufre de vértigo. Así lo ha demostrado este miércoles 8 de noviembre, después de escalar el mismísimo Empire State Building de Nueva York, uno de los rascacielos más icónicos de Manhattan. “De joven quería ser artista, y Nueva York era el lugar al que se venía para ser artista. Y el Empire State Building siempre fue ese símbolo para mí”, aseguró después de la hazaña, que además de formar parte de uno de los desafíos pendientes en su lista de cosas que hacer antes de morir, ha sido también su manera de llamar la atención para promocionar la próxima gira de su banda, Thirty Seconds to Mars.

Por El País

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Parece que lo ha conseguido, porque el vídeo del artista subiendo piso a piso por la fachada del famoso edificio enseguida se ha hecho viral. En total, el ganador del Oscar a Mejor actor de reparto en 2014 por su interpretación en Dallas Buyers Club se alzó desde el piso 86 hasta el 104, en un tiempo aproximado de 20 minutos, hasta llegar a los casi 400 metros de altura que mide el rascacielos. “Llegué a la cima y vi a mi madre en la ventana del piso 80, eso fue una agradable sorpresa”, comentó después de ascender los 18 pisos y convirtiéndose, así, en la primera persona en escalar legalmente hasta la cima del Empire State Building.

En un momento dado, Leto muestra a cámara su mano izquierda, que está ensangrentada debido a las afiladas esquinas del edificio, algo a lo que no le da importancia. “Como muchos de ustedes también saben, me encanta escalar. Es una de las pocas cosas que he encontrado que me aleja de algunas de las presiones de la vida y me ayuda a encontrar un poco de libertad y ecuanimidad”, explicó este jueves en una publicación en su cuenta de Instagram, donde acumula 11,5 millones de seguidores. En ella, el artista muestra un vídeo de su proeza y narra el gran significado que tiene para él: “He tenido una fascinación con el Empire State Building desde que era un niño. No estoy seguro si fueron los récords Guinness o King Kong, pero algo sobre esta icónica estructura siempre capturó mi imaginación. Construido en tan solo 13 cortos meses, en una de las mejores ciudades del mundo, siempre ha sido un poderoso símbolo para mí de todas las posibilidades de la vida”.

Al vídeo de la escalada le siguen los carteles con todas las fechas y las ciudades de Oceanía, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica ?entre las que se encuentran Madrid y Santiago de Compostela? incluidas en su próxima gira de 2024. El primer adelanto musical se plasmó precisamente en lo alto del rascacielos, hasta donde también se desplazó su hermano Sahannon, batería del grupo, para dar un pequeño concierto. “En muchos sentidos, este álbum [It’s The End of The World but is a Beautiful Day] trata de seguir tus sueños y esforzarte en hacer lo aparentemente imposible. Escalar el Empire State Building ciertamente cae en esa categoría para mí. Al igual que recorrer el mundo con mi hermano y compartir estos conciertos y experiencias inolvidables con todos vosotros”, ha escrito el intérprete de Requiem por un sueño, La Casa Gucci o El escuadrón suicida en su publicación en la red social.

Lea más en El País