Prestigioso científico nuclear advirtió de los peligros del acercamiento entre Kim Jong-un y Putin

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El científico nuclear estadounidense Siegfried Hecker advirtió hoy de los peligros del reciente acercamiento entre Pionyang y Moscú en el ámbito de la cooperación atómica, especialmente porque considera que Rusia “ha demostrado que ya no es un Estado nuclear responsable” desde que invadió Ucrania.

En una ponencia en la Universidad Femenina de Ewha en Seúl, Hecker, director emérito del Laboratorio Nacional de Los Álamos, habló sobre las aparentes transferencias de munición de artillería de Corea del Norte a Rusia y la reciente cumbre que mantuvieron en septiembre los líderes de los dos países, Kim Jong-un y Vladimir Putin.

“Lo que a mi me preocupa es esto: ¿qué es lo que Rusia va a dar a cambio a Corea del Norte?”, aseveró el científico, una de las personas que mejor conoce el programa nuclear norcoreano.

“Se está oyendo que los norcoreanos quieren tecnología de misiles y cosas de ese tipo. Y los rusos les han ayudado en el pasado con este tipo de tecnología. Pero lo que a mi me preocupa es la cooperación o intercambios en el terreno nuclear”, añadió Hecker.

El científico apuntó que, ahora mismo, Kim Jong-un no puede incrementar su arsenal “exponencialmente” -tal y como el dictador norcoreano indicó que se haría a partir de este año- “a menos que obtenga ayuda de Rusia”.

“Nunca me preocupé sobre la posibilidad de que Rusia hiciera esto hace cinco años, y no estaba preocupado sobre la posibilidad de que Rusia hiciera esto hace dos años. Estoy preocupado sobre la posibilidad de que Rusia lo haga ahora mismo porque Rusia ha demostrado que ya no es un Estado nuclear responsable”, añadió.

Tras la invasión rusa iniciada en febrero del año pasado, Hecker ha insistido en que Moscú ya no es un país fiable tras amenazar con usar armas atómicas tácticas, hacerse con la planta nuclear de Zaporiyia o romper su promesa de no amenazar la integridad de Ucrania recogida en el Memorándum de Budapest de 1994.

Hecker explicó que esta situación se combina ahora con la “decisión estratégica, previa a la Guerra de Ucrania” de Pionyang de acercarse a Moscú y Pekín y dar la espalda al diálogo con Washington.

Este año Hecker publicó un libro titulado “Hinge points: an inside look at North Korea’s nuclear program” (Puntos bisagra: una mirada desde dentro del programa nuclear norcoreano) en el que habla de que este giro estratégico hacia China y Rusia supone el fin de un ciclo de tres décadas en el que Corea del Norte quiso normalizar relaciones con EE.UU.

El doctor en Metalurgia y Materiales defiende que, aunque Pionyang siempre optó entre los 80 y finales de la pasada década por una doble vía que perseguía por un lado un acercamiento a Washington y por otro el desarrollo de un programa nuclear “por si la opción diplomática fallaba”, el régimen trató genuinamente de lograr una solución dialogada.

En el libro señala sobre todo “tres momentos bisagra” en los que EE.UU. tomó decisiones que desembocaron en “oportunidades perdidas” y en la actual situación; la cancelación del Acuerdo Marco en 2002 por parte del Gobierno Bush, la anulación del acuerdo adoptado en febrero de 2012 por parte de la Administración Obama y el que Donald Trump no aceptara la oferta norcoreana de desarme en la cumbre de Hanói de 2019.

Además de su excelente capacidad para conectar su conocimiento científico con el terreno de la política y las relaciones internacionales, Hecker es una de las pocas personas ajenas al régimen norcoreano que ha visto instalaciones claves del Centro de Investigación Nuclear de Yongbyon, epicentro del programa atómico de Pionyang, durante las siete visitas que realizó al hermético país entre 2004 y 2010. EFE