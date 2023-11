VIDEO: Extraño fluido verde burbujea por las alcantarillas de Nueva York y revelan de qué se trata

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Se ha visto una misteriosa baba verde rezumando de las rejas y alcantarillas de Gotham, lo que ha provocado que algunos neoyorquinos se pregunten si un cómic de superhéroes había cobrado vida de repente.

Por New York Post

Un usuario de X de Manhattan hizo viral el fenómeno por primera vez el jueves, publicando una foto y un vídeo del líquido de tonos brillantes emergiendo de debajo de la acera.

“Así que en este momento hay literalmente lodo verde burbujeando desde el suelo junto al World Trade Center”, escribió el espectador Dan Pantelo, junto con una fotografía de la llamativa anomalía que ha tenido más de 14 millones de visitas desde que fue publicada ayer.

El ciudadano y reportero accidental publicó un clip como sacado de ciencia ficción junto con la leyenda: “¿Alguien puede explicar esto o simplemente estamos viviendo en Gotham?”.

Además de ofrecer muchas referencias a “Batman”, los ingeniosos usuarios de las redes sociales también recordaron la sustancia verde del fenómeno de los años 90 “Las Tortugas Ninja”.

“¿Llegué demasiado tarde con la referencia?” alguien más intervino, junto con un GIF del Dr. Ray Stantz de “Ghostbusters”.

“Me encanta este cómic”, dijo otro junto con una foto editada del original con una Tortuga Ninja añadida.

“Probablemente sea parte del sistema de calefacción urbana. Literalmente agregan anticongelante a estos sistemas. Quizás el material verde para que sea más fácil de ver. ¿Huele?”, mencionó uno, intentando llegar al fondo del misterio.

Los moderadores de X adjuntaron un cuadro de “Contexto agregado por los lectores”, en un intento de arrojar luz sobre el origen del limo.

Can anybody explain this or are we just living in full blown Gotham rn pic.twitter.com/scwPXix7j6

— Dan Pantelo (@danpantelo) November 2, 2023