Tiroteo en Cincinnati deja al menos un muerto y cinco heridos: todas las víctimas son niños

Tiroteo en Cincinnati, EEUU, dejó un muerto y cinco heridos. De acuerdo con la información de la policía, todas las víctimas son niños.

lapatilla.com

Autoridades acudieron la noche del viernes urgentemente al sitio de un tiroteo masivo, donde confirmaron que seis menores habían sido alcanzados por balas.

Lamentablemente, uno de los niños falleció a causa de sus heridas.

Personal de emergencias trasladó a las víctimas sobrevivientes al Hospital Infantil de Cincinnati, donde ahora reciben tratamiento médico.

La policía investiga los hechos para esclarecer lo sucedido. Se mantienen patrullajes en la zona por seguridad.

???| #BREAKING : Mass shooting reported in Cincinnati, Ohio. Reports of 6 children shot, 1 dead. All injured reportedly transported to a children's hospital. pic.twitter.com/rj6aKGiQAC

At least 6 people shot, most of them children, in Cincinnati, Ohio pic.twitter.com/P4sZGEq3pj

— RawNews1st (@Raw_News1st) November 4, 2023