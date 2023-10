El día que el capo Pablo Escobar ordenó robar al Tino Asprilla

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Faustino Asprilla es un universo de anécdotas e historias de lo que fue su exitosa carrera futbolística. Ahora, con motivo del lanzamiento de su serie, ‘Tino Asprilla, no nací para perder’, producción del Canal RCN, se conocen algunos de esos momentos que vivió el Tino.

En el estreno de la miniserie, el exfutbolista contó una historia particular que vivió con el capo del narcotráfico Pablo Escobar.



El TIno reveló que cuando empezaba en el fútbol y jugaba en Atlético Nacional, el capo de la mafia ordenó que le robaran una motocicleta, esto debido a que el delantero no seguía las instrucciones del entrenador, por el riesgo de sufrir una lesión.

“Eso me trajo todos los problemas del mundo con Bolillo Gómez, con Elkin Sánchez, con el dueño, con todos. Porque los futbolistas no pueden andar en moto en Colombia. Cuando Bolillo se dio cuenta, automáticamente me dijo: ‘si no vende la moto, no puede volver a entrenar’ “, contó el Tino.

Le iban a robar la moto

Ante esta situación, Escobar se enteró de que la dirigencia planeaba despedir al Tino por no obedecer, por lo que decidió ordenar el robo como medida extrema.

“Ahí es cuando entra Pablo Escobar, se da cuenta que a mí me van a echar de Nacional. Él no era el dueño, simplemente era un hincha de Nacional. Y ni siquiera eso porque realmente era hincha del Medellín. Pero Felipe Pérez, que era un compañero nuestro y mantenía con él, le dice que a mí me van a echar de Nacional porque no quería entregar la moto, y ahí es cuando él manda a robarme la moto”, conto.

Ante la presión, el Tino decidió obsequiarle la moto a su hermano. “Felipe llega al entrenamiento y me dice: ‘te van a robar la moto porque Pablo ya dio la orden’, entonces le dije: ‘¿A mí? Pueden venir todos a ver quién me va a robar’. Yo estaba con susto, hablaba esas bobadas, pero no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Yo agarro la moto y me la llevo para Tuluá y se la regalo a mi hermano, entonces no la encontraron nunca más en Medellín”, dijo el exfutbolista en su relato.