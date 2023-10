Mario Díaz Balart pidió mantener la presión y apoyar al pueblo venezolano tras sentencia del TSJ chavista

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El congresista estadounidense por Florida, Mario Díaz Balart, se pronunció sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), contra la elección Primaria realizada el pasado 22 de octubre de 2023.

Díaz-Balart, detalló a través de su cuenta en la red social X, que Nicolás Maduro “ha inventado continuamente acusaciones infundadas para sofocar la voz e influencia de María Corina Machado”, dijo.

Asimismo, aseguró que “su reciente victoria en las primarias de la oposición demuestra inequívocamente su fuerza inquebrantable y su capacidad para unir al pueblo venezolano”.

El funcionario estadounidense declaró que apoya firmemente a líder valientes como Machado.

“Debemos mantener la presión y apoyar al pueblo venezolano en su búsqueda de elecciones libres y justas, el respeto a los derechos humanos, la liberación de los presos políticos y el fin de la represión”, resaltó.

Maduro has continuously concocted baseless allegations to stifle @MariaCorinaYA’s voice and influence in #Venezuela. Her recent win in the opposition primary unequivocally demonstrates her unwavering strength and ability to unite the Venezuelan people.

I firmly stand with…

— Mario Diaz-Balart (@MarioDB) October 30, 2023