Llegan a EEUU primeros venezolanos procesados en centro para migrantes en Colombia

Tres familias venezolanas fueron las primeras en llegar a Estados Unidos luego de ser procesadas a través del centro de movilidad segura establecido por Washington en Colombia, según anunció el lunes el Departamento de Estado.

Por Salomé Ramírez Vargas / vozdeamerica.com

Estos venezolanos viajaron a EEUU el pasado 19 de octubre como parte del programa de reasentamiento de refugiados que comenzaron en el centro de procesamiento, detalló Marta Youth, subsecretaria adjunta de la oficina de Población, Refugiados y Migración de Estado.

Youth agregó que otras personas procesadas en los centros de Costa Rica y Guatemala también han sido aprobadas para viajar a EEUU, sin embargo, no compartió cifras de los migrantes que lo han logrado.

The first three Venezuelan families who signed up on https://t.co/0rXCQyg8Gc in Colombia arrived in the United States October 19, and are excited to start their new lives here. More families are going through security and other steps as they get ready to arrive. #MigraciónSegura pic.twitter.com/EZUcLm4r6N

— Population, Refugees, and Migration Bureau (@StatePRM) October 30, 2023