Esta es la impactante radiografía política de Colombia tras los resultados de las elecciones

Los alcaldes Carlos Fernando Galán (Bogotá), Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Éder (Cali) y Alejandro Char (Barranquilla) tienen en común que llegarán a sus cargos con el mandato de resolver, con mano firme y de manera urgente, los graves problemas de seguridad y movilidad.

En el caso de Galán, Bogotá habló y rechazó la idea del presidente de cambiar, a como diera lugar, la primera línea del metro, cuya construcción avanza por el 25 %. En la ciudad no valieron las intromisiones del presidente, su oportunista toma de localidades y menos su viaje a China, desde donde intentó sabotear el metro, incluso ofreciendo financiar el 100 % de la primera fase, siempre y cuando se cumpliera su capricho de incluir un tramo soterrado y usar los estudios que hizo en su época de alcalde.

Pero Bogotá le dijo no y le dio el triunfo a Galán con la mayor votación de la historia en la capital del país: 1.497.596 votos (49,02 %). Pero no solo eso, el segundo lugar fue para Juan Daniel Oviedo, con 614.233 votos (20,10 %), gracias a una campaña no polarizante, que pidió siempre no politizar las soluciones que requiere la gente. Por el contrario, Gustavo Bolívar, el candidato del Pacto Histórico que siempre se presentó a nombre de Petro, y que evidentemente tenía el apoyo del Gobierno, fue castigado y quedó en el tercer lugar, con 571.591 votos (el 18,71 %). Bolívar se desinfló y arrastró el desgaste del Gobierno Petro. De hecho, cuando reconoció el triunfo de Galán, admitió que el Pacto Histórico recibió un castigo y les jaló las orejas a algunos de sus militantes más influyentes, a quienes les reclamó por no haber hecho el esfuerzo necesario. Su polémico apoyo a la primera línea, en medio de los disturbios del paro nacional, le pasó una gran cuenta de cobro. Lo mismo que su ambivalencia frente a la construcción de la primera línea del metro. De nada le sirvió ir a una notaría a prometer que no trastocaría el proyecto.

Una nueva dinámica