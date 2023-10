Aaron Judge se llevó el premio Roberto Clemente 2023

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La Major League Baseball (MLB) anunció que el outfielder de los New York Yankees Aaron Judge fue el ganador del premio Roberto Clemente de la temporada 2023. La liga le entregará el galardón al pelotero previo al Juego 3 de la Serie Mundial entre los Arizona Diamondbacks y los Texas Rangers en el Chase Field.

Por Diario AS

Desde 1971 las Grandes Ligas entregan un galardón individual a aquel jugador que ejemplifica de mejor manera el beisbol, la deportividad y el involucramiento con su comunidad. Tras el fallecimiento del beisbolista boricua, la MLB decidió renombrar el premio en su honor. Algunos de los peloteros destacados que estuvieron nominados este año fueron Francisco Lindor, de los New York Mets; Carlos Correa, de los Minnesota Twins; Miguel Cabrera, de los Detroit Tigers; Jeremy Peña, de los Houston Astros; Mike Trout de Los Angeles Angels; y Vladimir Guerrero Jr., de los Toronto Blue Jays.

We are proud to announce that Aaron Judge is the winner of the 2023 Roberto Clemente Award, baseball’s most prestigious individual honor. pic.twitter.com/M5UfYCr4Gl

— MLB (@MLB) October 30, 2023