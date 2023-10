Cobros de mil bolívares aplica Corpoelec en Táchira a quienes no se registraron en plan Borrón y Cuenta Nueva

Desde hace varios días, habitantes del estado Táchira vienen denunciando el cobro de una presunta multa de 1.000 bolívares, equivalente a casi 30 dólares, a las personas que no registraron sus inmuebles en el plan Borrón y Cuenta Nueva.

Por Anggy Polanco / Corresponsal lapatilla.com

El más completo resumen de noticias directo a tu correo ¡Suscríbete y entérate primero!

Algunos trabajadores de la empresa estatal eléctrica han hecho recorridos por conjuntos residenciales de la zona norte de la entidad, advirtiendo a las personas que ahora deben hacer el pago de la citada suma de dinero.

Eduardo Vásquez expresó que lo hicieron acudir a la oficina de Corpoelec en San Cristóbal para registrarse de nuevo, porque no aparece en el sistema, pero le preocupa que ha visto que a mucha gente le ha salido una multa de 1000 bolívares.

“No sé cuál es la trampa, ni el engaño a las personas. Vengo asustado, porque no tengo para pagar esa multa”, dijo el ciudadano Vásquez afuera de la oficina de Corpoelec en Barrio Obrero, San Cristóbal.

Manifestó que este cobro es injusto, porque tampoco la población fue informada al respecto.

“Vengo porque mis amigas me dijeron que estaban cobrando 1.000 bolívares de multa, pero yo el año pasado vine y me cambiaron unos números. Mañana me toca madrugar para que me registren, pero no he pasado por caja y no sé si me la van a cobrar”, relató Mirian Flores.

Señaló que no es justo que le cobren esa suma de dinero, ya que no cuenta con la capacidad económica para hacer ese pago, toda vez que es pensionada.

Es ilegal el cobro

El abogado Henry Flores, presidente del Colegio de Abogados del Táchira, expuso que el cobro de 1.000 bolívares por parte de Corpoelec es ilegal.

Subrayó que las multas son materia de reserva legal y de orden público, lo que tendría que haber un acto administrativo del órgano (Corpoelec) sancionando a la persona. No puede ser un asunto potestativo del funcionario, solo porque la persona hizo un trámite tardío.

Dijo que en todo caso la sanción debería ser notificada como lo establece el artículo 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en consecuencia, no hay ninguna multa que pagar.

“Tenemos que aplicar el artículo 357 de la Constitución y declararnos en rebelión. ¿Y si yo estaba al día por qué me van a multar? Porque no hice el formulario o porque no estuve en la ética cívica de acatar la norma, pero colóqueme otra sanción, no ese tipo”, orientó.

Informó que la empresa estatal no puede negar el servicio eléctrico a quienes no hicieron el registro, porque es un mandato de la Constitución.

“Creo que lo quieren es tener ganancia en río revuelto algunos funcionarios, valiéndose de esa situación. Bien tontos los venezolanos si nos dejamos que nos violenten nuestros derechos y si no exigimos a los funcionarios que nos presten el servicio”, aseveró el litigante.

Puso a la orden la sede del Colegio de Abogados a los tachirenses que quieran elevar una denuncia en la Defensoría del Pueblo, haciendo llegar un comunicado.

Ahora, si se trata de la firma de un nuevo contrato y por ello cobran, Corpoelec está en la obligación de cambiar el contador por uno nuevo y prestar un mejor servicio en este momento. “¿Cómo entender que me van a multar si paso hasta 8 y 10 horas sin el servicio que está obligado el Estado en prestar? ¿Por qué no los multamos nosotros a ellos que nos están negando el servicio?”, argumentó.

Comunicó que tampoco Corpoelec informó acerca de una multa para quienes no lograran cumplir el requisito dentro de un lapso.