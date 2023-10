Fue rechazado por 14 universidades de EEUU, pero un golpe de suerte cambió su vida

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Un joven de 18 años, graduado de secundaria y con excelentes calificaciones, fue rechazado por 14 universidades como el Instituto Tecnológico de Masssachusetts, Carnegie Mellon, Stanford y UC Berkeley. Sin embargo, pese a las malas noticias, tiempo después encontró el trabajo de sus sueños.

Por El Tiempo

Se llama Stanley Zhong, quien junto a miles de jóvenes realizó exámenes de admisión para diferentes universidades privadas y otras tantas públicas. Lo que el recién egresado nunca se imaginó era que lo rechazarían de la mayoría, dado que solía tener muy buenas noticias.

Sin ninguna respuesta por parte de las Universidades, Stanley se sintió desmotivado y no sabía cuál sería el siguiente paso para su vida, según contó en entrevista para el portal CBS News: “No recibí ningún comentario de ninguna Universidad, solo te dicen ‘estás rechazado’, me sentí frustrado, como estudiante merecemos saber por qué no fuimos aceptados por estas casas de prestigio”.

Oportunidad soñada en Google

Al sopesar el mal sabor de boca, el joven optó por tomar cartas en el asunto. “Decidí buscar un trabajo de tiempo completo para ver qué pasaba. En el peor de los casos obtendría experiencia en entrevistas y procesos para conseguir un trabajo, podría tener suerte”, expresó.

Al postularse para una vacante en la reconocida empresa Google, Zhong tenía pocas esperanzas, pero tiempo después recibió la llamada que todos alguna vez en su vida esperan. “Llegó la oferta de Google y me contrataron, pensé que era una buena oportunidad. Lo acepté, ya veremos dentro de un año cuál será mi futuro, podría quedarme para siempre trabajando ahí” concluyó.

