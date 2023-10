“Es un infierno en la tierra”: reportero reveló lo que se vive en la frontera de Gaza e Israel

Durante el quinto día de la guerra en Israel, un reportero de la cadena estadounidense Fox News, Trey Yingst, mostró en cámara la situación que se está viviendo en la frontera con Gaza, la zona más crítica del conflicto por las confrontaciones entre el ejército israelí y las fuerzas armadas de Hamás, luego de que detonara el sábado 7 de octubre, la situación que ya deja más de 2.000 fallecidos.

Por Semana

Según reveló Yingst, este miércoles 11 de octubre estuvo en Kibbutz Be’eri, una zona cercana a la Franja de Gaza en la que se presentó un ataque hacia los civiles por parte de Hamás, el reportero afirmó que se encontraron más de 100 personas muertas en el lugar.

“Esta comunidad al otro lado de la frontera con Gaza está llena de cadáveres (…) Está completamente destruido. Parece que algunos de los edificios fueron atacados con explosivos y las camas cubiertas de sangre, el suelo de la cocina cubierto de sangre. Esto es dentro de una casa que fue asaltada por los militantes. Es un infierno en la tierra”, describió Yingst, según recoge el medio citado.

El reportero indicó que en medio del camino, además de encontrar las aterradoras escenas, también se vieron envueltos con el olor a “muerte” en el aire; agregó que pasaron por la zona en la que se realizó el festival de música en el que murieron más de 250 personas, entre ellas múltiples extranjeros que habían viajado para hacer parte de los conciertos.

“En el camino, pasamos por la zona donde se celebraba el festival de música, donde 260 israelíes inocentes fueron acribillados (…) Se podía oler el hedor de la muerte en el aire y en el camino, y a medida que nos acercábamos a este kibutz, donde tantas familias fueron masacradas en sus hogares, se hizo evidente que ni siquiera teníamos una idea completa de qué tuvo lugar aquí”, apuntó el reportero según Fox News.

Gaza death toll passes 1,000. A humanitarian catastrophe is developing due to a lack of aid, but Israel says they won’t allow the delivery of fuel, food or supplies. After the massacre on Saturday, Israeli leadership is calling for a “complete siege.” pic.twitter.com/b5tKQ03zzj

— Trey Yingst (@TreyYingst) October 11, 2023