Así fueron los últimos momentos en libertad de Ivonne Rubio, la colombiana asesinada por Hamas: “Voy corriendo a buscar un búnker”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Hasta el momento se contabilizan más de 1.000 muertes y cerca de 800 desaparecidos por el ataque terrorista de Hamas a Israel el sábado 7 de octubre de 2023. Entre las víctimas mortales está la colombiana Ivonne Rubio, una modelo de 32 años que estaba desaparecida luego de que el grupo terrorista irrumpiera en el festival de música electrónica Nova y tomara a varias personas como rehenes.

Por infobae.com

El país estaba a la expectativa de lo que pudiera haber ocurrido con ella, hasta que en la mañana de este miércoles 11 de octubre un familiar de su novio, el también colombiano Antonio Macías, de quien hasta el momento se desconoce su suerte, confirmó la muerte de la mujer.

La última noticia que habían tenido los padres de Ivonne sobre su hija fue el sábado 7 de octubre, cuando ella los contactó. “Ivonne nos llamó el día sábado a las 7:15 de la mañana y me dijo ‘papá, estamos en guerra y yo voy corriendo a buscar un búnker’, y fue corriendo a buscar ese búnker. Nosotros ahí pensamos que todo estaba bien”, le contó Julio César Rubio, su padre, a Noticias Caracol.

Después, la intentaron llamar de nuevo, pero ya no volvieron a tener señales de ella. “Estamos destrozados y ustedes no saben el mal que nos han hecho estos terroristas, no hay palabras, no dormimos, no comemos, no tenemos vida”, dijo el hombre al noticiero.

El festival Tribe of Nova se estaba celebrando cerca del kibutz (una cooperativa agrícola) Reim, al lado de la frontera con Gaza. Los asistentes estaban disfrutando de la música en la madrugada del sábado 7 de octubre, cuando el grupo islámico irrumpió disparando indiscriminadamente y hasta se llevó a varios rehenes. Los servicios de rescate contabilizaron al menos 260 cadáveres, mientras muchos jóvenes siguen desaparecidos.

“Ellos no tienen límite con nada, el mundo no los conoce como son, pero ellos son desalmados, no son personas normales, ellos son totalmente desalmados. Si ustedes vieron las imágenes, pisotean los cadáveres, matan a la gente y hacen todo sin compasión, con personas civiles también, con niños, no hay discriminación alguna, ellos indiscriminadamente dispararon contra todos y los que pudieron se los llevaron, los tienen como presos, como rehenes”, comentó sobre ese suceso el padre de Ivonne Rubio en su entrevista con el noticiero mencionado.

La joven, de 26 años, y su novio Antonio, de 29, vivían en la ciudad israelí de Kfar Saba, en el centro del país. Se habían conocido tres años atrás y cada uno tenía un hijo, pero vivían todos juntos como familia: Ivonne tenía un niño de 4 años llamado Aviel, y Antonio tenía una niña de 6 años llamada Manuela.

Según explicó María Elena Aristizábal, una amiga cercana a la familia de Ivonne, al parecer la mujer habría muerto en el búnker subterráneo donde se estaba resguardando, aunque todavía no se conocen detalles exactos de su muerte.

“No sé si murió en un búnker. Ellos están muy mal en este momento, recibí un mensaje informando, pero no tengo un dato exacto de cómo fue, creo que fue en un búnker, en una parte que se escondieron, pero la verdad no sé datos exactos todavía, porque eso pasó hace un momentico”, contó Aristizábal a la emisora Caracol Radio.

La Cancillería colombiana fue la encargada de confirmar la muerte de Ivonne Rubio en la mañana del 11 de octubre.

“La embajadora Margarita Manjarrez en comunicación directa con el padre, constató lo que ya las autoridades locales le habían comunicado, en cuanto al resultado de las pruebas de ADN que establecieron que Ivonne se encontraba entre los fallecidos. La embajadora expresó sus sentimientos de profundo pesar y absoluta solidaridad, en estos momentos tan angustiosos de indescriptible dolor para su padre y el resto de su familia”, dijo la cartera.