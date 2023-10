Trapecista chileno sufrió accidente en un circo en China: lo mandaron de regreso sin pagarle compensación

Posteado en: Internacionales, Titulares

Jorge Alarcón cayó desde una altura de nueve metros, y tuvo que regresar a Chile con lo puesto. Sus compañeros le compraron el boleto de vuelta.

Se trataba de una oportunidad única para el trapecista Jorge Alarcón. Y así, sin pensarlo demasiado, se trasladó desde Talca, 238 kilómetros al sur de Santiago, para unirse a las filas del Happy Circus, en la ciudad de Shilin, China, por un año. Eso fue en junio de este año.

Pero el 12 de agosto, mientras literalmente volaba por los aires, el chileno sufrió un grave accidente.

En una de las partes del acto, tras columpiarse en el aire, Alarcón cayó tras aterrizar sobre la plataforma ubicada a nueve metros de altura, la que cedió por el peso de los cuatro trapecistas que estaban sobre ella.

Uno de ellos se afirmó de una cuerda, otros dos cayeron sobre la malla de protección y Jorge Alarcón cayó en el suelo.

Luego, el artista circense fue trasladado a un hospital, donde estuvo internado por ocho días. Tenía tres cortes en la cabeza y una lesión en la rodilla

“Después de los 8 días hospitalizado los doctores chinos me enviaron a casa para seguir un reposo de tres semanas. Yo pregunté qué debía hacer, pero solo me dijeron que hiciera reposo para que la inflamación pasara. Al término de la segunda semana mi rodilla izquierda ya estaba totalmente desinflamada yo estaba feliz, no tenía dolor y caminaba mucho mejor”, recuerda.

A la tercera semana el dueño del circo le preguntó por la recuperación, y lo llevaron al hospital a hacerse un examen. “Me hicieron un escáner y eso arrojó que el ligamento cruzado posterior tenía un daño severo… En China los doctores me dijeron que con tres meses de reposo iba a estar recuperado, pero no me dieron un tratamiento para seguir mi recuperación, nada”, dice el trapecista. Como su recuperación iba a ser larga, lo mandaron de vuelta a Chile con lo puesto: le pagaron los meses trabajados y los ocho días que estuvo hospitalizado. Y nada más.