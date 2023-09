Ucrania cumple su advertencia de reciprocidad a Moscú y ataca con drones una subestación eléctrica en Rusia

Click to share on Google News (Opens in new window)

El gobernador de la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, confirmó el ataque de hoy de vehículos aéreos no tripulados ucranianos.

Los drones alcanzaron una subestación eléctrica en la localidad de Belaya, generando un incendio y dejando sin energía a cinco poblados y un hospital.

Según Román Staravoit, la defensa aérea derribó 10 drones, aunque uno logró su objetivo.

El Servicio de Seguridad de Ucrania reivindicó el ataque y difundió imágenes del mismo.

La fuente del SBU indicó que operaciones así muestran a los ocupantes que los apagones pasarán a ser realidad si continúan atacando infraestructura ucraniana. Advirtió que recibirán más explosiones a cambio.

Las autoridades de Ucrania han manifestado que responderán con reciprocidad ante nuevos ataques de Rusia a instalaciones energéticas durante el invierno.

El incidente de hoy en Kursk alimenta la tensión en la frontera en medio de los cruentos combates que se libran en diferentes zonas.

A successful attack on an electric substation in the Kursk region: important military facilities of the enemy were connected to it, the SBU reports.

In the video, you can see how the drones hit their target, while the Russian anti-missile force rejoices at some "downed" 11… https://t.co/Mt9hyoZyC0 pic.twitter.com/qoEolbvS2u

— Devana ?? (@DevanaUkraine) September 29, 2023