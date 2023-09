David Morán Bohórquez: La mano visible de Xi Jinping en el Esequibo

Posteado en: Opinión

“Guyana ha pretendido tomarse los mares a la fuerza, más que Guyana, la Exxon Mobil y el Comando Sur han comprado a los políticos. Guyana se ha convertido en una base militar de los norteamericanos, pretenden tomarse el mar no delimitado, a la bárbara, a lo colonialista y después se victimiza“, bramó Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores el lunes 25 de septiembre de 2023

Advirtió que la pretensión actual “es apoderarse de las riquezas de la Guyana Esequiba“.

La Guayana Esequiba es una región territorial en centenaria disputa y se estima que abarca un área de aproximadamente 159,500 kilómetros cuadrados.

En 1899, un tribunal arbitral, conocido como el Laudo Arbitral de París, emitió un fallo que otorgó la mayor parte de la Guayana Esequiba a lo que entonces se conocía como la Guayana Británica (hoy Guyana). Sin embargo, Venezuela nunca reconoció completamente este fallo y ha mantenido que la Guayana Esequiba sigue siendo objeto de disputa.

1- Acuerdo de Ginebra (1966): El Acuerdo de Ginebra fue firmado en 1966 entre el Reino Unido, que en ese momento tenía responsabilidades coloniales sobre la Guayana Británica (hoy Guyana), y Venezuela. Este acuerdo estableció un mecanismo de diálogo y negociación para resolver la disputa territorial. Sin embargo, el conflicto persistió a pesar de los esfuerzos bajo el Acuerdo de Ginebra.

2- Protocolo de Puerto España (1970): En 1970, se firmó el Acuerdo de Puerto España entre Venezuela, Guyana e Inglaterra. Este acuerdo reafirmó el compromiso de ambas partes de buscar una solución pacífica a la disputa, pero no condujo a una resolución definitiva.

3- Proceso de Buenos Oficios de Naciones Unidas (1983 -2018): Las Naciones Unidas han estado involucradas en el proceso de facilitación de conversaciones entre Guyana y Venezuela a lo largo de los años, con el objetivo de alcanzar una solución pacífica a la disputa. Se han nombrado enviados especiales de las Naciones Unidas para mediar en las conversaciones.

4- Sentencia del Tribunal Internacional de Justicia (2021): En junio de 2021, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que tenía jurisdicción sobre la disputa territorial entre Guyana y Venezuela. Esta sentencia abrió el camino para un examen más detallado del conflicto en la CIJ, aunque la resolución final de la disputa aún estaba pendiente en ese momento.

Dejo hasta acá los aspectos jurídicos de la controversia, para centrarme en los aspectos comerciales y políticos de la actual explotación petrolero offshore en aguas no delimitadas

Nada ocurre de repente

Las actividades exploratorias en busca de petróleo por parte de Guyana datan de los años 1960.

En 1965 Guyana otorgó licencias a las empresas Conoco (en alta mar) y a Shell (en alta mar y en tierra).

La década de los 70 transcurrió con fracasos de los pozos exploratorios tanto en tierra como en alta mar.

En la década de 1980, el Gobierno de Guyana comenzó a promover y atraer inversores para la exploración en la emergente industria petrolera del país. En 1984, esta iniciativa contó con el apoyo financiero y técnico del Banco Mundial

Las propuestas de pozos marinos en los años 80 y 90 se vieron frustradas por la incapacidad de las empresas para recaudar fondos. La tecnología para producir en aguas ultra profundas (1.500 metros o más) es compleja y las técnicas de exploración de esa época no habían identificado un potencial atractivo comparado el riesgo de la inversión requerida

Exxon reconoce que el bloque Stabroek se encuentra en aguas no delimitadas

El 14 de junio de 1999 Guyana otorgó la concesión del bloque “Stabroek” para la exploración y explotación de los recursos de hidrocarburos a la empresa petrolera estadounidense Exxon Corporation; quien por medio de su filial en Guyana, la Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL), inició las labores de prospección en el espacio submarino, que corresponde a la plataforma continental que se proyecta desde litoral oceánico de la Fachada Atlántica: un espacio no delimitado por las jurisdicciones correspondientes a Venezuela y Guyana.

Al año siguiente, el 29 de septiembre de 2000, la empresa petrolera anunciaría la invalidez del acuerdo y, por lo tanto, su renuncia a la exploración en el bloque concesionario, luego de haber reconocido la indeterminación del territorio marítimo y consiguiente disputa derivada de la reclamación territorial sostenida por Venezuela en la Guayana Esequiba. (José Rafael G. linkedin 2019)

El Vicepresidente de la filial, G.A Worthington, alegó que la situación de la reclamación venezolana comprometía las labores de la compañía; que según el artículo 24.2 del Contrato de Producción Compartida de 1999, definía como causante de suspensión o retraso de labores por “fuerza mayor” cualquier disputa territorial en el mismo espacio donde estuviese establecida la concesión. Debido a esto, y según lo estipulado en el artículo 24.3 del mismo contrato, la compañía abandonaba las labores esperando que los gobiernos asumieran la pronta solución de la controversia.

La visita de Hugo Chávez a Guyana en 2004: la entrega

En su visita Hugo Chávez condonó la deuda que Guyana tenía con Venezuela de aproximadamente 12 millones de dólares

Luego se le preguntó específicamente sobre la controversia por el Esequibo

Al respecto copio textual las palabras de Hugo Chávez en la rueda de prensa conjunta, con el presidente de Guyana Bharrat Jagdeo, en Georgetown, el 19 de febrero de 2004

Periodista: Se señaló que no se iba a discutir la cuestión del diferendo del Esequibo, pero especialmente en esta zona, Guyana ha iniciado unas actividades petroleras; sin embargo, esas iniciativas han sido rechazadas por el gobierno venezolano en otras oportunidades. Hugo Chávez: Bien, realmente eso no lo hemos ratificado en esta reunión de hoy. Hemos estado en Guyana y Venezuela durante mucho tiempo perturbados por el problema fronterizo heredado de los tiempos coloniales. Incluso lo comentábamos. Yo lo recordaba, y le contaba al presidente Jagdeo, que por allá por los años sesenta y todavía los setenta… yo era militar muy joven y a los militares venezolanos trataron de sembrarnos una semilla, un actitud antiguyanesa. Y yo estoy seguro que aquello no tenía que ver solamente y directamente con el asunto fronterizo, sino que aquello tiene que analizarse en el marco de la situación geopolítica que en aquel momento se vivía en América Latina y América del Sur y en el Caribe. A los venezolanos y sobre todo a los militares nos decían que había que recuperar el territorio pero que además había que evitar otra Cuba. Otra Cuba en Guyana, incluso, Jagdeo, yo recuerdo los mapas que nos mostraban. Venezuela y en rojo, pero aplicado a Cuba por aquí, Grenada por aquí y Guyana por aquí… en forma de tenazas y como una gran amenaza sobre Venezuela. Son viles estrategias imperialistas, para dividirnos o incluso para empujarnos a conflictos armados y violentos entre nosotros, algo parecido ocurrió con resultados desastrosos por allá en el medio oriente. Recordemos que cuando el Shá de Persia fue derrocado por la Revolución Iraní, el Ayatollah Khomeini, líder del pueblo Iraní, comenzó la revolución Iraní, y el gobierno de los Estados Unidos hizo una alianza con Saddam Hussein y apoyó y armó a Saddam Hussein y provocó una guerra entre Irán e Iraq, por más de una década. En uno de mis viajes allá por Bagdad hace cuatro años, tuvimos que viajar por helicóptero por sobre grandes extensiones entre las provincias de Shernansha, Irán y Qatar. Me iban explicando los militares iraquíes, allá en el terreno los rastros de aquella guerra terrible, se pretendía con ello detener la revolución iraní, se pretendía con ello derrocar al Shá, -perdón al Ayatollah- igual llegó a pasar en América durante mucho tiempo. Hace treinta años atrás nos mandaban a nosotros con la amenaza de que Guyana se convertiría en otra Cuba, y llegaba a plantearse abiertamente que nosotros teníamos que invadir el Esequibo, y tomar a Georgetown, nos pusieron a hacer planes de guerra contra un hermano pueblo como el de Guyana. A ver como entrarían los tanques a Georgetown, o por donde saltar en paracaídas sobre Georgetown, una verdadera locura, con tesis imperialista y que además hacían un negocio redondo, porque desde esa época comenzó entonces el envenenamiento militar en Venezuela; es decir, la compras de armas y equipos militares que vienen del norte; muchos de ellos obsoletos y detrás de cuyos negocios se escondieron gigantescos hechos de corrupción, ese fue un negocio redondo. Hoy la situación es totalmente distinta y en Venezuela no hay para nada, absolutamente para nada, ningún sentimiento antiguyanés; sino más bien un sentimiento de hermandad y que hemos venido a fortalecer… y debo decirles que yo hoy sigo estudiando los mapas de Guyana, pero no para lanzar paracaidistas ni meter tanques de guerra, sino para ver por dónde se va abrir la carretera entre Venezuela y Georgetown o para ver dónde podemos impulsar proyectos de desarrollo conjunto. Así que el tema lo hemos conversado en privado y Jagdeo y yo somos tan amigos que conversamos cualquier tema sin ningún tipo de perturbación, como lo que somos: hermanos, presidentes de dos pueblos hermanos y de dos repúblicas hermanas, pueblos hermanos. Por ejemplo, lo que tú señalas… que si el gobierno venezolano ha bloqueado proyectos de desarrollo en la región del Esequibo y desde hace mucho tiempo… precisamente en el marco de la situación que ya yo referí, pero como hemos venido hoy con toda la voluntad, con la máxima voluntad de avanzar en la integración. Yo me he comprometido con el presidente Jagdeo y con Guyana. Primero que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en esta región que vaya en beneficio de sus habitantes; beneficio directo, como me decía el presidente, como es un proyecto de agua, vías de comunicación, energía, proyectos agrícolas. Y segundo durante el surgimiento de cualquier proyecto más sensible, inmediatamente nos activamos ambos para conversarlo en la Comisión Binacional de Alto Nivel y buscarle viabilidad. También nos querían poner a pelear contra Colombia, por nuestro diferendo con el golfo de Venezuela, nosotros hemos dicho que no vamos a pelear contra Colombia, tenemos que integrarnos con Colombia y en los últimos cinco años con Colombia, hemos logrado quitar el tema del golfo de las relaciones. Igual creo que en este caso, la estrategia puede ser parecida al tema del Esequibo, colocarlo fuera del marco de las relaciones económicas, políticas y sociales y tratar ese tema con un perfil distinto, con respeto mutuo y sobre todo en el ámbito donde está, en Naciones Unidas y con representantes de los dos gobiernos, de esta manera avanzaremos muchísimo en las relaciones de integración.

En el año 2007 (dentro del superciclo mundial de precios petroleros, que se cuadruplicaron entre 2003 y 2008) Hugo Chávez confiscó los activos de ExxonMobil en Venezuela (Mobil Cerro Negro; Mobil Venezolana y La Ceiba). ExxonMobil fue declarada como “una amenaza para la estabilidad del gobierno venezolano”

Guyana participó entre 2007 y 2015 en la iniciativa venezolana de Petrocaribe, recibiendo unos 25.000 barriles diarios de petróleo y derivados, que constituían el 50% de su consumo, a cambio de arroz valorado con sobreprecio de mercado. Por otra parte, Guyana apoyó la candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2006 a cambio de la promesa expresa de Caracas de no emplear en la disputa territorial la posición privilegiada que temporalmente adquiría.

En 2008, ExxonMobil retomó las actividades de exploración (que había abandonado en 2000) con la reforma del contrato de concesión. Y el consorcio queda integrado por ExxonMobil, Hess Corporation y Nexen Inc.

Hess Corp., fue un importante socio comercial de PDVSA durante los años que compartieron las operaciones de “la refinería de St. Croix” a través de Hovensa. Esta refinería, es la segunda de mayor capacidad de refinación del hemisferio occidental después del complejo refinador de Paraguaná, y cesó operaciones en 2012, luego de varios años de pérdidas cercanas a los USD $ 100 millones por año.

ExxonMobil, quizás la empresa petrolera con la mejor ingeniería a partir de 2010 comienza a hacer exploración sísmica 3D en la parte oriental del bloque Stabroek. Combinada con tecnología de supercomputación, proporciona a los geocientíficos de ExxonMobil conocimientos incomparables sobre las estructuras geológicas del subsuelo y las características físicas de las rocas y determinar con mayor certeza si la roca puede contener hidrocarburos o no

La mano estatal china en el Consorcio

El 25 de febrero de 2013 se anunció la adquisición de Nexen Inc por parte de la CNOOC por 15.100 millones de dólares. La adquisición de Nexen otorgó a CNOOC nueva producción costa afuera en el Mar del Norte, el Golfo de México, Colombia, Guyana y frente a África occidental, además de propiedades de producción en Medio Oriente y Canadá.. Nexen Inc dejó de cotizar en la bolsa de Toronto y en la de Nueva York y cambió su nombre a Nexen Energy ULC, una subsidiaria 100% de la CNOOC.

CNOOC, o la China National Offshore Oil Company, es una de las 4 compañías estatales chinas de petróleo. En orden de importancia, es la tercera, que compone a la China National Petroleum Corporation (CNPC), junto a Sinopec, que está enfocada en refinación y petroquímica; y PetroChina, que es la principal empresa estatal china de Petróleo. CNOOC se enfoca en exploración y explotación costa afuera. Sus acciones se cotizan en la bolsa de Hong Kong

En 2010 Pdvsa firmó con la CNOOC, un acuerdo para su participación en el Proyecto Mariscal Sucre, el cual tendría la capacidad de procesar cerca de 1.200 millones de pies cúbicos de gas y 37 mil barriles diarios de condensados. Ese acuerdo y el proyecto quedaron en el aíre.

En 2013 la fragata de Armada venezolana “Yakuana” ordenó al buque “RV Teknik Perdana” -bajo contrato con la estadounidense Anadarko Petroleum- que detuviera sus operaciones de registro sísmico en el bloque Roraima y se desviara a la Isla de Margarita, en Venezuela. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana “condenó enérgicamente” este suceso, ocurrido en aguas disputadas entre ambos países, que, según dijo, “no tiene precedentes en las relaciones” entre ambos países.

El 20 de mayo de 2015 el consorcio anuncia al descubrimiento de petróleo en el bloque Stabroek al resultar positivo el pozo Liza 1

En junio de 2017, luego de una década de exploraciones, ExxonMobil anunció la decisión de inversión final del consorcio para proceder con el desarrollo de la Fase 1 de producción en el bloque Stabroek.

El 22 diciembre de 2018 la armada venezolana interceptó el buque exploratorio Ramform Tethys, contratado por Exxon Mobil cuando se dirigía a aguas del bloque Stabroek. Venezuela alegó que el hecho se produjo en su territorio y que constituyó una violación de parte de Guyana, Carl Greenidge, el ministro de Exteriores guyanés, afirmó que fue un incidente “ilegal”, “hostil” y “agresivo”. Guyana elevó una queja formal ante la ONU y la compañía anunció la suspensión temporal de algunas de las labores que adelantaba.

En diciembre de 2019 comenzó la producción comercial del consorcio de la Fase 1 en el bloque Stabroek con el FPSO Liza Destiny con capacidad de 140 mil barriles de petróleo al día

En mayo de 2022 entró en producción la Fase 2 en el bloque Stabroek, con el FPSO Liza Unity, con capacidad de 220.000 barriles de petróleo por día.

Una tercera fase de desarrollo, en el campo Payara, fue sancionada en septiembre de 2020 y su inicio está previsto para principios del cuarto trimestre de 2023. Payara utilizará la FPSO Prosperity, que tendrá la capacidad de producir hasta 220.000 barriles brutos de petróleo por día.

El cuarto y mayor desarrollo en el bloque Stabroek en Yellowtail fue sancionado en abril de 2022 y se espera el primer petróleo para 2025. Yellowtail utilizará la FPSO ONE GUYANA con una capacidad de producción de aproximadamente 250.000 barriles brutos de petróleo por día.

Uaru, el quinto desarrollo en el Bloque Stabroek, fue sancionado en abril de 2023. Uaru utilizará la FPSO Errea Wittu con una capacidad de producción de aproximadamente 250.000 barriles brutos de petróleo por día. Está previsto que la producción comience en 2026.

Desde 2013 la participación estatal china en aguas no delimitadas como las del bloque Stabroek está clara. Y si a ver vamos, gracias a Dios que los otros dos operadores son empresas estadounidenses de primer nivel y públicas (se cotizan en bolsa) obligadas a actuar con la transparecncia que exigen los mercados y no con la opacidad y prácticas corruptas comunes en las empresas chinas.

En el caso offshore (alta mar) del Esequibo sabemos con certeza lo que ocurre. No así en el caso onshore (tierra adentro) en el territorio Esequibo, como veremos a continuación.

El corrupto colonialismo chino en Guyana

A nivel abstracto, la corrupción se puede dividir en dos formas principales: “saqueo” y corrupción “transactiva”. En el caso del saqueo, los funcionarios se aprovechan del Estado, robando el dinero de los impuestos, saqueando el tesoro, vendiendo de forma privada propiedades estatales, etc. Los funcionarios involucrados en el saqueo a menudo apuntan al sector privado, expropiando negocios y bienes raíces rentables, extorsionando dinero a personas ricas o incluso exigiendo dinero en efectivo a punta de pistola. La corrupción transactiva, por otra parte, implica intercambios de dinero y favores. Ninguna forma de corrupción es benigna. De hecho, la corrupción transaccional puede implicar un soborno extorsivo que roza el saqueo. Sin embargo, El saqueo tiende a tener un efecto mucho más debilitante que la corrupción transactiva porque, si bien la corrupción transactiva a menudo implica intercambios que son mutuamente beneficiosos para aquellos directamente involucrados, el saqueo ataca los elementos vitales de la economía al volver inseguros los derechos de propiedad y alentar la fuga de capitales. El saqueo causa destrucción económica de la misma manera que los bandidos errantes destruyen las comunidades rurales ahuyentando el ganado de los agricultores, destruyendo sus cosechas, robando sus bienes y ahorros y quemando sus casas. En su forma más extrema, el saqueo anárquico por parte de “bandidos” oficiales puede transformarse en “cleptocracia”. Mejor definido como una forma de sistema político en el que el Estado se convierte en un instrumento para la extracción del botín por parte del cleptócrata en jefe y su círculo interno de secuaces y compinches (A. Wedeman China Research Center 2012)

La República Popular China (RPC o China) desempeña un papel extremadamente impactante como país de origen, tránsito y/o demanda en muchos de los delitos transnacionales más extendidos y graves. El país es único en el sentido de que el propio gobierno participa en ciertos tipos de actividad criminal, específicamente trabajo forzoso y violaciones de los derechos de propiedad intelectual (PI). Además, las políticas políticas, económicas y sociales del país tienen amplias repercusiones en la presencia y prevalencia de estos delitos, tanto a nivel nacional como internacional. Además, la voluntad del país de cooperar y actuar ante estos crímenes dentro del contexto global ha sido relativamente limitada. (Global Financial Integrity 2022)

China y Guyana establecieron relaciones diplomáticas el 27 de junio de 1972. Desde entonces, han mantenido relaciones bilaterales en diversos ámbitos, incluyendo la cooperación económica, comercial y política. La relación diplomática entre ambos países ha evolucionado a lo largo de los años, y Guyana ha respaldado la política de “Una China” de la República Popular China, reconociendo a la República Popular China como el único gobierno legítimo de China. Esto ha sido un componente importante en la relación entre ambos países y ha contribuido a fortalecer sus lazos diplomáticos y comerciales.

Pero por otro lado, sin hacerlo vía diplomática, China para reconocer “Una Guyana” cuando en los mapas oficiales chinos de Guyana, desaparecen olímpicamente el terrotorio Esequibo, que Venezuela disputa con Guyana, y lo integran a Guyana

El mapa de Guyana es elaborado por SinoMaps Press, una institución pública bajo el mando directo de la Oficina Estatal de Topografía y Cartografía de China. Es el único editor de mapas de ese país.

En 2018 Guyana expresó su interés en integrarse a la iniciativa expansionista de China Cinturón y Ruta (Belt and Road)

La presencia de China en Guyana ha aumentado en los últimos años, principalmente en el ámbito económico y de inversión

La presencia de China en Guyana también ha suscitado ciertas preocupaciones y debates en el país y la región. Algunas de estas preocupaciones se centran en la transparencia en los acuerdos de inversión, la sostenibilidad ambiental y el impacto en la economía local. Además, la relación entre China y Guyana forma parte de la política de expansión económica y diplomática de China en América Latina y el Caribe.

Veamos algunos ejemplo de la intervención estatal china en el Esequibo

Sector forestal

Bai Shan Lin, una empresa maderera donde la estatal china Long Jiang Forestry Industries Group tiene el 55% obtuvo en concesión en 2007 960 mil de hectáreas de bosque para talar en Guyana. De esas concesiones una por 87.356 hectáreas se encuentran en el Esequibo

Luego de su registo inicial, Bai Shan Lin registró al menos otras 17 empresas: BaiShanLin Housing and Construction Inc.; BaiShanLin Mining Development Inc.; BaiShanLin International Shipbuilding and Heavy Industry Inc.; Heilongjiang Forest Engineering and Processing Development Inc.; CG Parque de Cooperación Económica y Comercial Inc.; Nueva Vida Internacional Inc.; BaiShanLin International Investment Group Inc.; BaiShanLin China Shareholding Group Inc.; H7P Internacional Inc.; Centro de servicio rápido para automóviles Inc.; Yongli Inversión Inc.; BaiSheng Inversión Internacional Inc.; Nueva East International Inc.; East International (Sudamérica) Inc.; H&P Quarry Inc. y Fun Time Family Park Inc. Además de los terrenos en la zona del río Berbice, a BaiShanLin se le concedió un terreno frente al mar en la zona de Linden para actividades de construcción naval y otro no muy lejos para la construcción de su fábrica de procesamiento de madera. (Kaieteur News 2016)

Bai Shan Lin realizó tala indiscriminada de los bosques y abandonó el pais en 2016, dejando además una deuda millonaria al fisco guyanés. En 2017 el gobierno de Guyana le retiró las concesiones madereras

Sector energía

Amaila Falls es un proyecto hidroeléctrico de 165MW. Está previsto en Kuribrong, en la cuencadel río Amaila en Potaro-Siparuni, en el centro de territorio Esequibo

Se prevé que la capacidad del embalse hidroeléctrico sea de 180 millones de metros cúbicos. El salto neto del proyecto será de 345m. Se espera que el proyecto genere 1.047 GWh de electricidad. Se espera que el coste del proyecto sea de unos 1.000 millones de dólares.

El proyecto hidroeléctrico consta de 4 turbinas, cada una con una capacidad nominal de 41,25 MW.

En 2021 el proyecto lo “ganó” la estatal china China Railway First Group Limited bajo la modalidad BOOT (Build, Own, Operate and Transfer)

En 2022 el gobierno de Guyana dio por teminado el contrato, porque la China Railway First Group Limited adujo no poder cumplir con la modalidad BOOT y ofreció un contrato EPC (Engineering, Procurement, and Construction) donde actuaría como contratista y el gobierno de Guyana como financista.

Minería del oro

El sector de la minería de oro artesanal y en pequeña escala (MAPE) en Guyana es robusto, representa el 70% de su producción de oro y está totalmente legalizado, una distinción única entre los países productores de oro. También es la principal fuente de empleo e ingresos para más de 15,000 en el interior de Guyana, incluidos los miembros de la comunidades indígenas locales. En El Esequibo se desarrolla una intensa actividad minera

Los puntos rosados que indican áreas de probable pérdida reciente de bosques, en Guyana han sido el resultado de la minería del oro, particularmente a lo largo de vías fluviales. En total, Guyana y el Esequibo tenían casi 11.000 alertas FORMA (Alertas de deforestación) al momento de su publicación (2014) . Las áreas azules muestran reservas silvestres protegidas. (Mapa cortesía de Global Forest Watch)

La minería de oro a pequeña escala es un importante motor de deforestación, y la mayor fuente de emisiones de mercurio del país. Muchos mineros de MAPE usan mercurio en la etapa final de extracción de oro, exponiéndose directamente a humos peligrosos. Algunos mineros también usan mercurio en la fosa o la esclusa, lo que a menudo resulta en la contaminación de las vías fluviales y afecta a las comunidades cercanas.

En 2020, la empresa multinacional china Zijin Mining completó la adquisición de una participación del 100% en Guyana Goldfields Inc. Guyana Goldfields era una empresa canadiense propietaria y operadora de la mina de oro Aurora ubicada en la zona Cuyuni-Mazaruni en el territorio Esequibo.

Manganeso

La empresa multinacional china Bosai Group obtuvo cuatro permisos de prospección de la mina de manganeso en Matthews Range en el noroeste del Esequibo, que en total cubren un área de 18.500 hectáreas, y la adquisición también incluyó informes de exploración pertinentes, contratos mineros y parte de los activos e infraestructura. Bosai Group registró una subsidiaria de propiedad total en Guyana, denominada Guyana Manganese Inc., para recibir los activos adquiridos anteriormente. Luego, la empresa inició el diseño y construcción de minas, puertos y sistemas de transporte de exportación.

Salud

En octubre de 2022, la multinacional farmacéutica China National Pharmaceutical Group Corporation, conocida como Sinopharm, anunció la construcción de 6 nuevos hospitales en Guyana. el anuncio realizado por el ministro de salud nacional de Guyana, Frank Anthony, advierte que en el momento ya se ha iniciado la etapa de diseño,y pronto iniciarán las construcciones en el suelo de Guyana. Los hospitales estarán localizados en Anna Regina, Región 2; De Kinderen, Región Tres; Diamond y Enmore, Región Cuatro; Bath, Región Cinco; y Skeldon, Región Seis. Se estima que el valor de esta licitación fue cercano a los €137 millones de euros (USD 144 millones)

Anna Regina es un poblado en la costa norte del territorio Esequibo

Finanzas

El 30 de diciembre de 2022, el Gobierno de Guyana celebró un nuevo contrato con el Banco China Export Import (EXIM) para un préstamo de 172 millones de dólares para ayudar a construir el nuevo cruce del río Demerara.

Guyana ha estado pidiendo prestado la mayoría de sus préstamos bilaterales a la República Popular China. El año pasado, se informó que la mayor parte de los préstamos del país se debían al Banco EXIM de China

Para fines de 2022, el Banco Exim de China representó el 39,5 por ciento de la deuda externa total del Guyana. La deuda pública de Guyana, que comprende tanto la deuda externa como la interna, asciende a 3.248 millones de dólares.

La reunión Xi-Irfan en China

En julio, el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali voló a China para reunirse con el presidente Xi Jinping, luego de lo cual emitieron una declaración conjunta.

Xi Jinping destacó que China y Guyana, ambos países en desarrollo, deben fortalecer la comunicación y la cooperación, apoyarse firmemente mutuamente y promover el desarrollo constante y sostenido de las relaciones bilaterales para los intereses fundamentales y de largo plazo de los dos pueblos. China está lista para mejorar la sinergia entre la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) y la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono 2030 de Guyana, y elevar el nivel de cooperación BRI de alta calidad entre los dos países. China acoge con agrado la participación de Guyana en la Exposición Internacional de Importaciones de China para introducir más productos distintivos y de calidad de Guyana en el mercado chino. China alienta a sus empresas a invertir en Guyana, ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa en áreas como energía, minería, finanzas, agricultura, pesca y construcción de infraestructura. y fomentar nuevas fuentes de crecimiento, como nuevas energías y desarrollo ecológico.

Xi Jinping señaló que durante su primera visita a la región del Caribe en 2013, se unió a los líderes de nueve países caribeños que habían establecido relaciones diplomáticas con China para establecer una asociación cooperativa integral entre China y los países del Caribe. China siempre ha apoyado a los países del Caribe en su búsqueda de fortaleza a través de la unidad y el desarrollo y la prosperidad, y está dispuesta a trabajar con los países del Caribe para construir una comunidad de futuro compartido aún más estrecha entre China y los países del Caribe. Xi Jinping expresó la esperanza de que Guyana continúe desempeñando un papel activo en la promoción del desarrollo de las relaciones entre China y los países del Caribe

Ali destacó el sano crecimiento de las relaciones Guyana-China y la sólida confianza política mutua y dijo que los últimos 50 años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Guyana y China han sido años de amistad, cooperación y apoyo mutuo. Guyana respeta firmemente el principio de una sola China, admira mucho el destacado liderazgo del Presidente Xi Jinping y valora mucho la influencia internacional de China. China ha desempeñado un papel importante en el desarrollo económico y social de Guyana y la región del Caribe, no sólo compartiendo su experiencia sino también brindando valiosa asistencia a Guyana y otros países de la región en el desarrollo de infraestructura, conectividad, medicina y salud, entre otros. Guyana considera a China como un socio cooperativo altamente confiable y da la bienvenida a las empresas chinas para que inviertan y hagan negocios en Guyana

Agregó que Guyana está dispuesta a mantener una estrecha comunicación y cooperación con China para promover la construcción de una comunidad humana con un futuro compartido y el establecimiento de un orden internacional más justo y equitativo. Guyana seguirá promoviendo activamente el desarrollo de las relaciones de la Comunidad del Caribe con China.

El 22 de septiembre la Comunidad del Caribe Caricom, emitió un comunicado respaldando a Guyana en su oferta de bloques offshore en aguas del Esequibo.

Dice el comunicado:

La Comunidad del Caribe (CARICOM) toma nota con grave preocupación del contenido de un Comunicado emanado de la República Bolivariana de Venezuela sobre el anuncio realizado por nuestro Estado miembro hermano, la República Cooperativa de Guyana, sobre su intención de abrir ofertas para ciertos bloques petroleros en el aguas adyacentes a la costa de Guyana. CARICOM considera la intención declarada de Venezuela de “aplicar todas las medidas necesarias” para impedir las operaciones autorizadas por Guyana en sus aguas, como una amenaza de uso de la fuerza contraria al derecho internacional. Tampoco está en consonancia con la posición de larga data de los países de América Latina y el Caribe de que nuestra Región debe seguir siendo una Zona de Paz. CARICOM también ha tomado nota de la decisión de la Asamblea Nacional venezolana de realizar un referéndum popular para defender el reclamo de Venezuela. CARICOM expresa la esperanza de que Venezuela participe plenamente en el proceso ante la Corte Internacional de Justicia, que ha determinado que tiene competencia en el caso que se le presenta. La decisión final de la Corte garantizará una resolución pacífica, equitativa y acorde con el derecho internacional. La Comunidad del Caribe reitera su apoyo total e inequívoco a la soberanía e integridad territorial de la República Cooperativa de Guyana, incluido su derecho a desarrollar pacíficamente los recursos de su territorio.

Conclusión

Guyana ejerce el control territorial con apoyo de empresas chinas en El Esequibo. Tanto en alta mar como en tierra.

La desidia y entrega chavista en la defensa de ese territorio como venezolano, ha debilitado mucho la posición venezolana.

Hoy Guyana tiene el apoyo comercial y político principalmente chino. Que fue el objetivo de mostrar en este análisis.

¿Está perdido El Esequipo?

Opino que no. Tenemos la razón jurídica que ese territorio pertence a la República de Venezuela y a su nación

Pero como afirmé al principio de este análisis, esa no es mi especialidad y no el objeto de lo aquí señalado.

Como mensaje final les recomiendo vean este trabajo especial de Vice News Undercover In Guyana: Exposing Chinese Business in South America. (Está en inglés)