Este es el ChatGPT de la CIA que analiza casos en tiempo real

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La inteligencia artificial se usaría solo para los trabajadores de la agencia estadounidense.

Por infobae.com

La CIA y otras agencias de inteligencia estadounidenses pronto tendrán un chatbot de inteligencia artificial similar a ChatGPT, esto según el programa revelado por la agencia Bloomberg, el cual destaca que el sistema se basará en datos disponibles públicamente y proporcionará fuentes de referencia junto con sus respuestas para que los agentes puedan confirmar la validez de la información.

El objetivo principal de esta iniciativa es proporcionar a los investigadores una herramienta con la que puedan examinar grandes volúmenes de información de manera más eficiente, aunque la naturaleza exacta de lo que constituye “datos públicos” podría generar complejos problemas en materia de privacidad.

Randy Nixon, director de Open Source Enterprise, una agencia del gobierno estadounidense dedicada a la inteligencia de código abierto perteneciente a la propia CIA; ha destacado la creciente necesidad de incorporar a la IA en los mecanismos internos de la agencia estatal, que planea distribuir “pronto” la herramienta a 18 agencias de inteligencia de la nación norteamericana. Sin embargo, los legisladores y el público general no podrán utilizarlo.

View of the main entrance of CIA headquarters in Langley, Virginia, U.S., July 8, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

Y en momentos en los que CIA no ha especificado qué herramienta de inteligencia artificial está utilizando como base para su chatbot, Nixon asegura que la herramienta cumplirá con las leyes de privacidad de Estados Unidos, aunque no detalló cómo se protegerá la información de posibles filtraciones en Internet o el uso de datos técnicamente “públicos”.

“La escala de cuánto recolectamos y qué recolectamos ha crecido astronómicamente en los últimos 80 años, tanto que esto podría ser desalentador y poco útil en ocasiones para nuestros clientes. Las herramientas de IA permitirán procesos en los que las máquinas te empujen en la dirección correcta, una donde la máquina pueda realizar resúmenes y agrupar cosas”, resalto Nixon.

El mes pasado, el Departamento de Defensa estadounidense anunció la creación de una fuerza de trabajo para conocer cuál es el potencial y los problemas asociados al uso de un gran modelo de lenguaje. Parece que el gran reto se encuentra en la creación de una herramienta suficientemente poderosa, pero que no viole las principales leyes de privacidad del país.

Respuesta a China

La decisión del gobierno estadounidense de seguir adelante con la herramienta podría verse influenciada por China. (LIAU CHUNG-REN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO) La decisión del gobierno estadounidense de seguir adelante con la herramienta podría verse influenciada por China. (LIAU CHUNG-REN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)

Para el director del Open Source Enterprise, la próxima IA de la agencia es el camino más recto para conseguir ordenar y escarbar en la ingente información que se consigue a diario, además de obtener respuestas a preguntas urgentes de la manera más rápida posible. “Nuestra colección puede seguir creciendo y creciendo sin más limitaciones que el costo de las cosas”, afirmó el funcionario.

Lea nota completa Aquí