Napoli publicó en TikTok un video racista de Victor Osimhen y la estrella prometió acciones legales

El delantero nigeriano del Napoli, Víctor Osimhen, podría tomar acciones legales contra el club italiano tras la publicación de un video racisca este martes en TikTok.

El periodista Fabrizio Romano compartió en su perfil de la red social X (anterior Twitter) parte de las declaraciones de Roberto Calenda, representante del futbolista.

“Lo que pasó hoy en el perfil oficial del Napoli en la plataforma TikTok no es aceptable. Primero se hizo público un vídeo burlándose de Víctor y luego, aunque tardíamente, eliminado”, comentó.

“Un hecho grave que provoca un daño gravísimo al jugador y se suma al trato que está sufriendo el chico en el último periodo entre juicios mediáticos y noticias falsas. Nos reservamos el derecho de emprender acciones legales y cualquier iniciativa útil para proteger a Víctor”, agregó.

?? BREAKING: Victor Osimhen could take legal action against Napoli — per his agent Roberto Calenda formal statement.

“What happened today on Napoli's official profile on the TikTok platform is not acceptable. A video mocking Victor was first made public and then, but now… pic.twitter.com/DFlPodbLEz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023