El guion de la película “Simón” estará en la biblioteca permanente de los Óscar

El guion de la película venezolana “Simón” de Diego Vicentini estará en la Colección Central permanente de la biblioteca de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS). La noticia fue confirmada por Simon the Film, la página oficial de la película, el 22 de septiembre de 2023.

lapatilla.com

El guion de “Simón” fue seleccionado por la AMPAS para formar parte de su colección, que alberga los guiones más importantes de la historia del cine. Esta selección es un reconocimiento a la calidad del guion y a la importancia de la película para el cine venezolano.

“Simón” es una película dramática sobre un joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. La película fue estrenada en Venezuela en 2023 y ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Cine de Venezuela.

El guion de “Simón” estará disponible para consulta en la biblioteca de la AMPAS en Los Ángeles, California. La biblioteca está abierta al público y ofrece una variedad de recursos para estudiantes, cineastas y escritores.

The Academy (OSCARS) has asked to place SIMÓN’s screenplay in their library’s permanent core collection!

La Academia (OSCARS) ha pedido colocar el guión de SIMÓN en la colección permanente de su biblioteca. pic.twitter.com/8hsuixGBSM

— Simón (@simonthefilm) September 26, 2023