“Han huido debido a una dictadura brutal”: Congresista republicano condenó “insulto” de Ocasio-Cortez a los venezolanos

El Congresista (R) Carlos Giménez condenó este domingo 24 de septiembre el “insulto” de Alexandria Ocasio-Cortez a los venezolanos.

Por AlbertoNews

“Esto es un insulto para los millones de venezolanos que han huido de su patria debido a una DICTADURA BRUTAL que ha impuesto el socialismo durante más de 20 años”, sostuvo mediante su cuenta en X.

Aseguró que “el régimen socialista de Maduro es el culpable aquí y debemos apoyar al pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad”, dijo.

?This is insulting to the millions of Venezuelans who have fled their homeland because of a BRUTAL DICTATORSHIP that has imposed socialism for over 20 years.

Maduro’s socialist regime is the culprit here & we must support the people of #Venezuela in their struggle for freedom. https://t.co/YbigOQ4P5n

— Carlos A. Gimenez (@CarlosGimenezFL) September 24, 2023