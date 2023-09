La historia de Helter Skelter, la cruda canción de los Beatles que Charles Manson usó para justificar sus sangrientos crímenes

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cuarteto de Liverpool la lanzó en 1968 para competir con las bandas más duras de la época. La mente perturbada del asesino la interpretó a su manera.

Por infobae.com

Pocas canciones de The Beatles, o de cualquier otro artista, han generado tanta controversia como Helter Skelter. En primera instancia, la canción representó un cambio drástico en el sonido de una banda que si bien se destacó por experimentar en cada uno de sus álbumes, nunca había generado un sonido tan crudo y visceral como el de esta canción.

Pero a pesar de ser un sonido extraño en la trayectoria de The Beatles nadie imaginó el manto oscuro que la teñiría ya que poco tiempo después de que saliera a la luz, uno de los personajes que más páginas de diarios abarcó en los años 60 citó a Helter Skelter como la mayor inspiración de sus abominables actos: Charles Manson.

Esta es la historia de Helter Skelter, la canción que relacionó al cuarteto de Liverpool con uno de los asesinos en serie más famosos de la historia de Estados Unidos.

The Who y el origen de “Helter Skelter”

A finales de los años 60, las radios ya se habían olvidado de las empalagosas tonadas de I Wanna Hold Your Hand o Love Me Do. Agrupaciones como Led Zeppelin, The Rolling Stones y The Who comenzaban a cobrar relevancia en las radios británicas gracias a un sonido salvaje y rebelde. Por supuesto, The Beatles seguía vigente con sus vanguardistas producciones Revolver y Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, pero debido a la decisión de mantenerse alejados de los escenarios, su conexión con el público era prácticamente nula.

A esto se le suma el nuevo sonido que pronto se conocería como hard rock que se estaba cocinando en las entrañas de Inglaterra, con una nueva generación de músicos dispuestos a convertirse en símbolos del sexo y el desenfreno, los cuales, a su vez, generaron un público muy diferente al que The Beatles conoció y estremeció durante su época en The cavern.

Lea nota completa Aquí